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Bu Projeyle Girişimci kadınlar İş Hayatına Kazandırılacak

Kocaeli'de kadınların iş hayatına girişimci olarak dahil olabilmesi ve yeni istihdam ortamları oluşturmak amacıyla hazırlanan "BAĞ Projesi" tanıtıldı. 7 haftalık eğitimin ardından girişimci kadınların büyük markalar kurması hedefleniyor.

Bu Projeyle Girişimci kadınlar İş Hayatına Kazandırılacak

13 Aralık 2023 Çarşamba 14:57

 Başiskele Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği ve Başiskele Kent Konseyi iş birliğinde hazırlanan proje, kadınlara yeni istihdam alanları oluşturacak. 13-17 Aralık tarihlerinde başvuruların alınacağı proje, 5 Ocak tarihinde başlayacak. Başarılı seçilen projelerden birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verilecek.  
 
  "Kocaeli’ye ve Türkiye’ye ilham verecek sonuçların çıkmasını arzu ediyoruz" 
  Kadının emeğine ve çalışmalarına değer vermeye devam ettiklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkan Mehmet Yasin Özlü, "2022 yılını kadın ve aile yılı ilan etmiştik. Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ayrışacağımızı, ayrı işler yapacağımızı taahhüt etmiştik. Böylelikle Kadın ve Aile (KALE) markasını, kurumsallaştırarak çalışmalarımıza başlamıştık. Birçok alanda çalışma yaptık" dedi.  
 Kadınlar için hayata geçirdikleri projeleri anlatan Başkan Özlü, "Bu önemli çalışmaları 2-3 yılda ortaya koyduk. Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ile böyle bir çalışmayı yapacağız. İnşallah buradan da Kocaeli’ye ve Türkiye’ye ilham verecek sonuçların çıkmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.  
 
  "13 Aralık başvuru tarihiyle başlayacak olup, 27 Aralık tarihinde sona erecektir" 
  Bir fikirle büyük markaların ortaya çıktığını söyleyen Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği Başkanı Nihan Çakıcı, "Projemiz 13 Aralık başvuru tarihiyle başlayacak olup, 27 Aralık tarihinde sona erecektir. Ön eleme komitesi tarafından Başiskele Belediyemiz ve KOİDER yetkilileriyle bir araya gelen jürinin de vermiş olduğu neticeler sonucunda başvurularımız değerlendirilecek. Daha sonra uygun görülen projeler takip edilecek. Eğitimlerimiz toplamda 7 hafta sürecek olup, 5 Ocak 2024’te başlayacaktır. 16 Şubat’ta nihayetine erdireceğiz. Yapılan projelerin denetiminden sonra Allah nasip ederse yine sizlerle bir araya geleceğiz. Ödül törenimizde başarılı görülen girişimcilerimize, belediye başkanımız eşliğinde ödüllerini takdim edeceğiz. Başvurularımız, Başiskele Belediyemiz intranet sitesi üzerinden ve Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticilileri Derneğinin internet sitesi üzerinden gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.  
 
 Kadınlara tüm eğitimler verilecek  
 Nihan Çakıcı, sözlerini şöyle noktaladı: 
 "Bir girişimcinin iş hayatına girmeden önce öğrenmesi gereken bütün detayların eğitimini vereceğiz. Projenin bitiminde eğitim alan kişiler, eğitimlerin sonunda kendilerine ne kattığını belirtmek adına projelerinin 2’inci aşamasına geçecekler. Eğitimden sonra projelerini nasıl değerlendirdiklerine dair bir sunum daha hazırlayacaklar ve bu sunum sonrasında seçimlerini gerçekleştirecekler. Üçüncüye 50 bin, ikinciye 60 bin, birinciye 70 bin para ödül verilecek" 
 
                    


İHA
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