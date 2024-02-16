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Bu Tesis Şifa Dağıtacak

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde projelendiren termal tesiste çalışmalar tüm hızıyla sürerken tesis sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak.

Bu Tesis Şifa Dağıtacak

16 Şubat 2024 Cuma 10:53

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlarına devam ediyor. Kocaeli’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri en iyi şekilde değerlendiren büyükşehir, bu bağlamda Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste hızlı ilerleme kaydediyor. Yeniköy Mahallesinde devam eden projede yüklenici firma, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. 
 
  Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak 
  Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Kocaeli’nin yıldızı olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak olan tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. 
 
  Çalışmalar hızla sürüyor 
  Projenin sıfır kotundaki tüm bloklarda döşeme betonu döküldü. Ekipler ayrıca B blokta +4.00 kotu tabliye kalıbı kurma işlemlerine devam ediyor. A ve C blokta 0.00 kotu ile +8.00 kotu arası tüm kolonların betonu döküldü. Kiriş betonu döküm işlemlerine geçilecek. B blokta ise -4.00 ve -8.00 kotunda duvar imalatları devam devam ediliyor. Yapının çatı çelikleri ise imalathanede hazırlanmaya başladı. 
                                


İHA
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