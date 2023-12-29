Büyükşehir Zabıtası, 2023’te Huzur Ve Güvenliği Sağladı

Büyükşehir Zabıtası Dairesi Başkanlığı ekipleri, huzurlu ve güvenli bir Kocaeli için 7/24 canla başla çalışıyor

Kocaeli halkının huzuru ve mutluluğu için 7/24 özveriyle görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında da kamu düzenini ve güvenliği sağlama, trafik denetimi, ticari faaliyetlerin düzenlenmesi gibi görevleri başarıyla yerine getirdi. Periyodik olarak yapılan denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlayan ekipler, 2023 yılında 2 bin 790 işyerini denetleyerek, olası olumsuzlukların önüne geçti.

3 BİN 139 ŞİKÂYET BAŞVURUSU

Her zaman her yerde vatandaşın yanında olan Zabıta ekipleri; CİMER, zabıta haber merkezi ve 153 çağrı merkezinden gelen toplam 3 bin 139 şikâyet başvurusunu değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, “Kocaeli’nde kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatıyla hareket eden Zabıta ekipleri, 51 mağdur vatandaşı İzmit ve Gebze’de bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirdi. Ekipler, duygu sömürüsünde bulunarak dilencilik yapanlara da geçit vermedi. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde 70 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

TRAFİK DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Kent genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sorunsuz şekilde seyretmesi amacıyla titiz bir çalışma yürüten Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri; CİMER, zabıta haber merkezi ve 153 çağrı merkezinden gelen bin 666 şikâyet başvurusunu değerlendirdi. Ekipler, trafik ve yaya akışına engel olan 2 bin 930 aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alarak, trafik akışının hızlanmasını sağladı. Zabıta ekipleri özellikle tramvay güzergâhında sıkı denetimlerde bulundu. Ekipler ayrıca kentin çeşitli noktalarındaki 486 alt ve üstyapı çalışmalarına yardımcı oldu.

GÜVENLİK ŞUBE HER YERDE

Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlardan gelen 162 şikâyet ve talebi karşıladı. Bu bağlamda ekipler, sorumluluk sahasında bulunan park ve meydanlarda devriye atarak huzur ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı oldu. Ekipler, kent genelindeki 87 güvenlik bölgesinde gördüğü olumsuzluklara karşı bin 305 tutanak tuttu.



