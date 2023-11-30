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Büyükşehir’den Alikahya’ya Kültür Tesisi

Büyükşehir, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde kültür tesisi çalışmaları başladı

Büyükşehir'den Alikahya'ya Kültür Tesisi

30 Kasım 2023 Perşembe 11:51

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinde hafriyat çalışmaları başladı.

 

ÇOK AMAÇLI BİNA

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan noktalara kültür tesisleri inşa ediyor. Alikahya’da yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kültürel hizmet tesisinin yapımına başlandı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde inşa edilecek çok amaçlı bina için hafriyat çalışmaları sürüyor.

 

HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2.101 m2 alan üzerine yapılacak. Yapı alanı 433 m2 ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 m2 eğitim salonu, 50 m2 toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ile bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak.


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