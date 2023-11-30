Büyükşehir’den Alikahya’ya Kültür Tesisi

ÇOK AMAÇLI BİNA
Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan noktalara kültür tesisleri inşa ediyor. Alikahya’da yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kültürel hizmet tesisinin yapımına başlandı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde inşa edilecek çok amaçlı bina için hafriyat çalışmaları sürüyor.
HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ
Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2.101 m2 alan üzerine yapılacak. Yapı alanı 433 m2 ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 m2 eğitim salonu, 50 m2 toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ile bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak.