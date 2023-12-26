Çarkıfelek, Gebze Center’da Kazandırıyor

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü, hayata geçirdiği etkinliklerle ziyaretçilerinin ilgisini ve beğenisini toplayan Gebze Center, yılbaşı öncesi ziyaretçilerini eğlenceli bir alışveriş deneyimiyle buluşturacak olan ‘Alışverişin Keyfi Çarkıfelek’ etkinliğine imza atıyor.

Gebze ve çevresinde sosyal yaşamın kalbi olmaya devam eden Gebze Center, yeni yıl coşkusunu alışverişin keyifli atmosferiyle birleştirerek müşterilerine sürprizlerle dolu bir kampanya sunan Gebze Center AVM’de alışveriş yapan ziyaretçiler 29 Aralık tarihine kadar hafta içi her gün alışverişin yanı sıra hem keyifli dakikalar yaşayacak hem de birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı elde edecek.





ÇARKIFELEK KAMPANYASI 29 ARALIK TARİHİNE KADAR

Gebze Center’ın misafirlerine sunduğu bu özel etkinlik kapsamında, alışveriş keyfini katlayarak artıran bir çarkıfelek heyecanı yaşanacak. 29 Aralık tarihine kadar hafta içi her gün 3.500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler; birbirinden güzel ve sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Alışverişin yanı sıra eğlencenin de ön planda olduğu bu kampanya ile alışveriş tutkunlarına sürprizlerle dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hem Gebze hem de çevresindeki ilçelerin kültür ve alışveriş merkezi olan Gebze Center; marka çeşitliliği, geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği etkinliklerle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.