CHP’Lİ ÇİLER KOCAELİ’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORDU

Kocaeli’nin önemli bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Çiler, “Kocaeli ili 14 sanayi bölgesi, serbest bölgeleri, teknoparkları, Ar-Ge merkezleri ile ülkemizin dış ticaretinin yüzde 17,6’sının yapıldığı bir sanayi merkezidir” dedi. Üretimin yüksek olduğu yerlerde enerji arzının önemini vurgulayan Çiler, “Sanayi üretiminin son derece yüksek olduğu doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketiminin yoğun olduğu bir kentte enerji ihtiyacı kesintiye uğramaksızın devam etmesi elzemdir. Fakat Kocaeli ilinde sıkılıkla yaşanan elektrik kesintileri sanayi üretimini ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a elektrik kesintilerinin sebebini soran Çiler’in Bakan’a yönelttiği sorular şu şekilde;

1- Kocaeli ilinde son 6 ayda yaşanan elektrik kesintisi sayısı kaçtır? Kesintilerin ortalama süresi nedir? Yaşanan kesintilerin ortalama onarım süresi nedir?

2- Bakanlığınızın kesintilerin sebebine yönelik bir çalışması var mıdır? Varsa, kesinti nedenlerine ilişkin ulaşılan sonuç nedir? Son 6 ayda yaşanan kesintiler içinde altyapı kaynaklı kesintilerin toplam kesintilere oranı nedir?

3- Bakanlığınızca altyapı kaynaklı kesintilerin giderilmesi amacıyla hangi çalışmalar yapılmaktadır? Yapılması gereken çalışmaların ortalama maliyeti ne kadardır?