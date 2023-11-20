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Dalgakıran dalganın şiddetine dayanamayarak yıkıldı

Darıca’da iki gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle sahilde bulunan balıkçı barınağının dalgakıran duvarı şiddetli dalgalara dayanamayarak yıkıldı.

Dalgakıran dalganın şiddetine dayanamayarak yıkıldı

20 Kasım 2023 Pazartesi 09:44

Darıca sahilinde bulunan balıkçı barınağı ile Dudayev Parkı da sağanak yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü.    

 

CEVHER DUDAYEV PARKI’NDAKİ BAZI ALANLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Darıca sahilinde bulunan Dudaeyev Parkı’nda bazı kayıkların ve sandalların bağlı olmasına rağmen karaya sürüklendiği  görüldü. Parkta bulunan bank, oyuncak ve eğlence aletlerinin ve tabelaların yoğun dalgaya dayanmadığı görüldü.  Darıca belediyesi ekipleri ise zarar gören alanlarda temizlik çalışması başlattı.

 

BALIKÇILAR: “BİR AN EVVEL ONARIM  BEKLİYORUZ”

Darıca SU Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş balıkçı barınağındaki duvarların yıkılmasının kendilerinde mağduriyet oluşturduğunu bir an evvel gerekli onarımın yapılmasını beklediklerini ifade etti: “En büyük felaketlerden bir tanesi oldu Marmara Bölgesi için. Barınağımıza çok zarar geldi. Barınak duvarlarımız bu kadar şiddetli fırtınaya dayanamadı. Dayanamadığı için de gördüğünüz gibi kırılmak zorunda kaldı.  Buraya kadar olan hadiselerle alakalı herhangi bir konu konuşulmaz görüşülmez ama neticede yapılması gereken olaylar bir an önce kış sezonunda olduğumuz için barınağımızın duvarlarının yapılması ve teknelerimizin güvenceye alınması yönünde bizim yetkili mercilerimizden çok hızlı bir şekilde hareket bekliyorum. Eğer bu şekile sokamazsak önümüzde soğuyacak havalarda güvenliğimiz sıfıra düşmüş vaziyette o yüzden dolayı  balıkçı arkadaşlarımız  sürekli olarak artık limanlarımızda nöbet tutmak zorunda kalacak. Bunun yetkililerden  hızlı bir şekilde düzeltilmesini bize bu konulardada yardımcı olmalarını desteklemelerini çok hızlı bir şekilde rica ediyorum. (ÜMİT ÜLKER)

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