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Dede İle Torunu Aynı Günde Ölmesi Aileyi Yasa Boğdu

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay aynı günde vefat etti. Dede ile torun İzmit'te son yolculuğuna uğurlanırken, aileleri büyük üzüntü yaşadı.

Dede İle Torunu Aynı Günde Ölmesi Aileyi Yasa Boğdu

17 Şubat 2024 Cumartesi 18:28

  Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay, aynı gün hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu. Abdullah Koç yaşa bağlı sebeplerden kaynaklı, torunu ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Abdullah Koç ile bir çocuk annesi Büşra Özay'ın cenazesi, bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. 
                                


İHA
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