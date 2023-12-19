DEPREM UZMANI PROF. DR. NACİ GÖRÜR SANAYİ'DE DEPREM FELAKETİNİ KONUŞACAK

GTO'DAN ÇOK ÖNEMLİ DEPREM PANELİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Bugün Gebze Ticaret Odası'nın daveti ile Gebze belediye binası Osman Hamdi Kültür Merkezinde saat 13'de deprem felaketinin sanayi etkisi konumu çok önemli bir konuşma yapacak.

GTO'DAN SANAYİDE DEPREM PANELİNE DAVET

“Gebze Ticaret Odası ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenecek Marmara Depremi ve Sanayide Deprem Etkisi konulu panelde Prof. Dr. Naci Görür değerli görüşlerini katılımcılarla paylaşacaktır.





Marmara Bölgesi’nin deprem riski altındaki coğrafi konumu ve bu riskin sanayiye etkileri üzerine değerlendirmelerin paylaşılacağı, deprem mühendisliği, risk yönetimi ve altyapı planlaması gibi konuların ele alınacağı, katılımcılara depremle mücadelede alınacak tedbirler hakkında da bilgilerin vereceği panel 19 Aralık Salı günü saat 13:30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Panele tüm halkımız davetlidir.”

İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ DEPREM ARŞİVİ VE DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI

TGRT Belgesel TV de her gün yayınlanan Devri Alem belgesel TV programı

olarak GTO'da bugün düzenlenecek Prof. Dr. Naci Görür'ün sanayi bölgelerinde yaşanacak deprem felaketi ile ilgili açıklamalarını takip edip belgesel haline getirip TV kanallarına gönderecek İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

arşivine alacağız. Deprem felaketi ile ilgili arşivimize ve yaptığınız sosyal sorumluluk projelerimize

Web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

SANAYİ KURULUŞLARI DEPREME HAZIR MI?

17 Ağustos Marmara depremi üzerinden çeyrek asır geçti. Kocaeli’de 24 yıl önce depremi yaşayan birisi olarak Tüpraş ve Petkim’de meydana gelen yangını hiç unutmuyorum. 6 Şubat 2023 depreminden sonra büyük İstanbul depremi tartışılıyor , depremden sanayi bölgesi Kocaeli’de etkilenecek Kocaeli’de vakit geçirilmeden önlem alınmalı Kocaeli Dilovası sanayi bölgesinden

ve

olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.



Sanayi bölgeleri depreme hazır mı: ‘Gebze düşerse Türkiye düşer’ Başlıklı gazete duvarın Gebze bölgesi ile ilgili araştırma yazısı:

Kocaeli’ndeki 14 sanayi bölgesinden 7’sinin bulunduğu Gebze, olası bir depremde büyük risk taşıyor. Uzmanlar, sanayi bölgelerindeki risklerin belirlenip önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Yazının tamamını okumak için:



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DİLOVASI OSB BAŞKANI TÜRKER DEN KORKUTAN AÇIKLAMA “DEPO TESİSLER ÇOK RİSKLİ”

Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, ülkemizde OSB’leşme sürecinin endüstriyel dönüşüme büyük katkı sağladığına dikkat çekerek depodan sanayi tesisine dönüşen yapılara dikkat çekti. Türker, “Olası büyük bir depremde depo olarak yapılıp sonradan üretim tesisine dönüştürülen yapılar büyük risk teşkil ediyor” dedi. Dilovası organize sanayi bölgesi başkanı. Mustafa Türker’in sanayi gazetesinde yayınlanan önemli açıklaması. (

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ÜRETİMİN FAY HATTI BAŞLIKLI HABER

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan illerde üretimin yüzde 50 oranında aksadığı ifade edildi. Dış ticaret verilerine bakıldığında Türkiye geneli toplam ihracatın yaklaşık yüzde 8'ini elinde bulunduran bölgenin 6 ve 12 ay arasında yaşanan üretim aksaklığını gidermesi beklenirken OSBÜK tarafından açıklanan verilere göre OSB içerisinde bulunan bazı binalarda da hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. (Kaynak







