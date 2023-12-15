Derince'ye Modern Hayvan Satış Yeri Ve Kurban Kesim Alanı Yapılacak

İlçe genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye kazandıracağı projelerin hız kazanması için başkent nezdinde temaslarını sürdürüyor. Başkan Aygün bu çerçevede AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u ziyaret etti. Başkan Aygün, projesi hazır olan modern hayvan satış yeri ve kurban kesim alanı projesinde yer tahsisinin tamamlanması noktasında görüşmelerde bulundu. Kadırga Mesire Alanı olarak bilinen bölgenin yaklaşık 500 metre mesafedeki üst kısmına inşa edilecek olan proje, modern, sağlıklı kesim, satış alanları ile idari ve hizmet binalarını bünyesinde barındıracak. 7 bin 58 metrekare proje alanı üzerine inşa edilecek olan modern hayvan satış yeri ve kurban kesim alanı içerisinde 380 padok alanı, 5 kesim alanı, 92 kişilik misafirhane ve 120 araçlık otopark yer alacak. Projenin Derince’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Aygün, “Projemiz sosyal alanlarıyla ve modern tesisleriyle birlikte halkımıza ve esnaflarımıza en güzel şekilde hizmet verecek” dedi.

İHA