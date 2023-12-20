Dilovası Devlet Hastanesi’ne Ulaşım Kolaylaşacak

ASFALT YOL VE KALDIRIMLAR
“Dilovası Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Yapım” işi kapsamında 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu işlemi yapıldı. 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demirin kullanıldığı projede ayrıca 3 bin 400 ton PMT, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür, 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak
GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM
Projenin tamamlanmasının ardından ilçe köyleri ile Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Dilovası Devlet Hastanesi’ne İstiklal Caddesi üzerinden kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek