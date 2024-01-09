DİLOVASI'NDA

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DA CANLI OLARAK YAYINLANLADIK.









KOCAELİ ÖNEM PROJESİNDEN CANLI YAYINLAR



Öğrenciler Kahramanları Temsil Etti









TÜRKİYE YENİ YÜZ YIL MARŞI









KUDÜS MESCİDİ AKSA ŞİİRİ





Dilovası İlçesi ÖNEM Programı Vali Yavuz’un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi



"Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesi 2023/2024 eğitim-öğretim yılı Dilovası ilçe programı Vali Seddar Yavuz 'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutan V. Teğmen Adem Hayri Gül, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Balay, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan ve daha sonra fuayene alanında "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesi kapsamında yapılan etkinliklerin resmedildiği sergiyi gezen Vali Yavuz, programın gerçekleştirileceği salona geçti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Dilovası ilçe projesi etkinliklerinin anlatıldığı kısa videonun izlenmesi ile başlayan programda projenin fikir sahibi Vali Seddar Yavuz bir konuşma yaptı.

YAHYA KAPTAN ANMA ETKİNLİNLİĞİNDEN NOTLAR

Şehadetinin 104. yılında Yahya Kaptan Dilovası'nda Dualarla Anıldı

Kuvâ-yi Milliye komutanlarından ve Millî Mücadeleye iz bırakmış Kurtuluş Savaşı şehidi Yahya Kaptan, şehadetinin 104. yılında Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirilen törende dualarla anıldı.

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Dilovası İlçe Jandarma Komutan V. Teğmen Adem Hayri Gül, ilgili kurum müdürleri, STK, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın konuşmalarını yapmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Yavuz, şunları kaydetti: “1071’de başlayan diriliş ve kıyamımız bize bir Selçuklu, bir Osmanlı ve bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Dahası da Allah’ın kelamını yaymak, ona sahip çıkmak, onun bekçisi olmak gibi onurlu bir vazife bize nasip olmuştur. Elbette bu topraklarda yaşamak, bu topraklarda hâkim olmak hiç kolay olmadı. Çünkü yaklaşık 40’a yakın büyük medeniyet bu topraklara geldi ama isimleri unutuldu nesilleri kesildi.”

Araştırmacı, Yazar ve Gazeteci İsmail Kahraman’ın günün anlam ve önemine ilişkin sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından program sona erdi.



(KAYNAK: Kocaeli Valiliği -

http://www.kocaeli.gov.tr/sehadetinin-104-yilinda-yahya-kaptan-dualarla-anildi)





YAHYA KAPTAN VE ŞEHİTLERE VEFA KONUŞMAM



Anma toplantısının son bölümünde bende bir konuşma yaparak Yahya Kaptan hayatı milli mücadelede Kocaeli bölgesinin önemi üzerinde açıklamalar yaptım.

KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ

Değerlerimize sahip çıkmanın önemine değinen Vali Yavuz; “Bilimin sadece yeterli olmadığını bilimin ilimle, irfanla ve hikmetle donatılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Nitekim dünyanın hiçbir döneminde bilgi bu kadar çok üretilmedi, hayatımızı hiç bu kadar kolaylaştırmadı ve insan hiçbir dönemde bu kadar bilgili olmadı. Ama ne yazık ki dünya üzerindeki bu kadar vahşette aynı anda yaşanmadı. Demek ki bilmek iyi insan olmak için yeter şart değil. İyi insan olabilmek için maneviyata, insanın içine üflenmiş ruha bir kez daha odaklanmak gerekiyor.”

Safımızı Belirlemek Yahya Kaptan’ı Anlamaktır





Medeniyetin önemine vurgu yapan Vali Seddar Yavuz, bu uğurda canını fedan eden şehitlerimizi rahmetle yad ederek şunları kaydetti: “Biz medeniyetimizi sevgi medeniyeti olarak tanımlarız. Bugün Filistinli kardeşlerimize uygulanan zulmü duyurmak isteyen herkes ötekileştiriliyor, sistemin dışına itiliyor. Demek ki medeniyet şuuruna sahip olmalıyız öncelikle. Yahya Kaptan’ı konuşuyoruz evet ama hep repliklerle ve ezberlerle konuşursak bu bize kim olduğumuzu unutturur. Safımızı ve medeniyetimizi bir kez daha gözümüzün önünden geçirelim. Biz İslam medeniyetinin mensubuyuz. Tartışmasız lideriyiz. Safımızı belirlemek, kim olduğumuzu nerede durduğumuzu bilmek Yahya Kaptan’ı anlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Aynı Yolun Yolcusu Olanlar Hep Anlaşırlar

Tüm insanlık için hak ve hukuk anlayışının hâkim kılınması gerektiğine değinen Vali Yavuz: “Biz dünyanın en son evrensel ve emperyal imparatorluğunu kuran, herkese adalet götürebilecek bir anlayışa sahip bir milletin evlatlarıyız. Biz hiç ırkçı, etnik milliyetçi olmadık. Biz dünde bugünde kültür ve medeniyet milliyetçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Medeniyetimizin milliyetçisiyiz ve koruyacağız. Değerlerimizi sonuna kadar savunacağız. Aynı yolun yolcusu olanlar hep anlaşırlar ama önemli olan medeniyette anlaşmaktır, yolda anlaşmaktır, prensipte anlaşmak ve ilkelerde anlaşmaktır. İşte bunları her gün konuşursak her gün bunlardan bahsedersek biz bugün konuştuğumuz birtakım sorunları ortadan kaldırmış oluruz. Bir ve beraber oluruz, iri ve diri oluruz. Biz sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için hak ve hukuku haykırmaya, onların da hukukunu korumaya talibiz.” dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anan Vali Yavuz: “Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Gencecik yaşında toprağa düşmüş Yahya Kaptanımızı, bu vatan için canından vazgeçmiş şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Bütün Türk ve İslam büyükleri yatağında değil de cihat meydanında, Allah’ın kelamı için, vatan, bayrak, kutsal değerler için toprağa düşmeyi her defasında dua ve arzu etmişlerdir. Elbette kimse ölmeyi arzu etmez ama bizler ‘Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz onu anlayamazsınız, idrak edemezsiniz.’ Ayet-i kerimesindeki şuura mazhar olan kutlu bir milletin evlatlarıyız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Araştırmacı, Yazar ve Gazeteci İsmail Kahraman’ın günün anlam ve önemine ilişkin sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından program sona erdi.



