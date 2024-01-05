GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Duraklı-Alihocalar Arasına Köprü Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine köprü yapımına başladı.

Duraklı-Alihocalar Arasına Köprü Yapılıyor

05 Ocak 2024 Cuma 19:54

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve köprü yapımı, üstyapı yenileme ile düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin temel kazılarına başladı. Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine büyükşehir belediyesi araç ve yaya geçişine uygun köprü yapıyor. Dere üzerine yapılması planlanan köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak. Köprünün her iki tarafında bir buçuk metre genişliğinde kaldırım bulunacak. Köprü dışında taş duvar imalatı ve dere ıslahı için harçlı pere çalışması da yapılacak. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sen Anlat İzmit Programına Yoğun İlgi Gösterdi Sen Anlat İzmit Programına Yoğun İlgi Gösterdi
Denizkurdu Tatbikatı Dosta Güven, Düşmana Korku Verecek Denizkurdu Tatbikatı Dosta Güven, Düşmana Korku...
BAŞKİM 2023’te 338 Kişinin İstihdamına Vesile Oldu BAŞKİM 2023’te 338 Kişinin İstihdamına Vesile...
SARIKAMIŞ SAVAŞLARI GAZİSİ DEDEMİN SİBİRYA ESARET YILLARI SARIKAMIŞ SAVAŞLARI GAZİSİ DEDEMİN SİBİRYA...
Yılın İlk encümen toplantısında ihaleler yapıldı Yılın İlk encümen toplantısında ihaleler yapıldı
Savaş Yıllarında Dahi Sürdürülen 200 Yıllık Gelenek: Kaz Bayramı Savaş Yıllarında Dahi Sürdürülen 200 Yıllık...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sen Anlat İzmit Programına Yoğun İlgi Gösterdi
İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere...

Haberi Oku