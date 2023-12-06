Duyum İşitmede 10. Yıla Hoşgeldin Kampanyası

Gebze'de akademik ve tecrübe birikimi çok olup memnuniyet seviyesini hep en üst seviyede tutan firma Duyum İşitme Cihazları satış ve uygulama merkezi 10.yılına girdi. Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.Gebze'de kaliteli hizmetin tek adresi olarak 8 yıllık öğretim görevlisi kimliği ile tanıdığımız Uzman Odyolog Ezgi hanımın başarıları sadece bununlada bitmiyor yıllardır semtimizde başarılı bir iş kadını olarak kariyerine devam ediyor.