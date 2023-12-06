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Duyum İşitmede 10. Yıla Hoşgeldin Kampanyası

Gebze'de Duyum İşitme Cihazları satış ve uygulama merkezi sahibi Uzman Odyolog Ezgi Şavlik ile 10.yıla hoşgeldin kampanyası.

Duyum İşitmede 10. Yıla Hoşgeldin Kampanyası

06 Aralık 2023 Çarşamba 20:47

 Gebze'de akademik ve tecrübe birikimi çok olup memnuniyet seviyesini hep en üst seviyede tutan firma Duyum İşitme Cihazları satış ve uygulama merkezi 10.yılına girdi. Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.Gebze'de kaliteli hizmetin tek adresi olarak 8 yıllık öğretim görevlisi kimliği ile tanıdığımız Uzman Odyolog Ezgi hanımın başarıları sadece bununlada bitmiyor yıllardır semtimizde başarılı bir iş kadını olarak kariyerine devam ediyor.



İnstagram adresine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.instagram.com/duyumisitmecihazlari/?hl=tr

web sayfası:
http://www.isitmecihazigebze.com/index.html  
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