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Ekmeğe yeni zam: 8 TL oldu!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin ( KESOB) Aralık ayı yönetim kurulu toplantısında ekmek ve simit için zam kabul edildi

Ekmeğe yeni zam: 8 TL oldu!

26 Aralık 2023 Salı 11:32

1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Ekmek ve simit zammı için KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığında toplantı yapıldı. Yönetim kurulu toplantısında simit için yüzde 25, ekmek için ise yüzde 6,66 zam talebi görüşülerek kabul edildi. KESOB Esnaf Odaları Hizmet Merkezi’ndeki toplantıdan çıkan zamlı fiyatlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. En son Temmuz ayında zam yapılan ekmek ve simide 5 aylık aranın ardından bir kez daha zam geldi. Alınan zam kararıyla simidin gramajı aynı bırakıldı, fiyatı ise 10 TL’den 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Ekmek fiyatı ise 210 gram için 8 TL olarak ilan edildi. 50 kuruşluk ekmek zammın başta artan un fiyatı olmak üzere giderlerdeki artış sebebiyle yetersiz kaldığı öğrenildi.

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