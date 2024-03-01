Erol Ölmez, Dur Durak Bilmiyor

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, köylerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün de Bozburun ve Karlı-Çorallar Mahallesi’ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Bozburun Köyü’ne ziyaret gerçekleştiren ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Alper Tokgöz, teşkilat üyeleri ve meclis üyesi adayları da yer aldı.

OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ

Gittiği her köyde büyük bir ilgiyle karşılanan Erol Ölmez, “Kandıra’mız için yeni dönemde birlikte omuz omuza yol yürüyeceğiz. Kandıramız için hazırladığımız Türkiye Yüzyılı’na yakışacak projelerle de Kandıra’mızın çehresini daha da güzelleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Ölmez daha sonra Karlı-Çorallar Mahallesi’ne geçti burada da vatandaşlarla bir araya geldi.



