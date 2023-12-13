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Film Stüdyosundaki Yangını Kocaeli İtfaiyesi Söndürdü

Gebze Kadıllı Mahallesindeki film stüdyosunda çıkan yangını Kocaeli itfaiyesi kısa sürede söndürdü

Film Stüdyosundaki Yangını Kocaeli İtfaiyesi Söndürdü

13 Aralık 2023 Çarşamba 10:07

 Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesinde bulunan film stüdyosunda çıkan yangını Kocaeli İtfaiyesi söndürdü. Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesinde bulunan film stüdyosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, yapılan müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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