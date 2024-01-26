Gebze'de Karne Şenlikleri Sürüyor

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda sömestr tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen özel programlar Gebze Kültür Merkezi salonunda devam ediyor. Öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlayan kültür sanat etkinlikleri yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Ücretsiz düzenlenen etkinliklere katılarak çocukları yalnız bırakmayan Başkan Büyükgöz, "Yavrularımız Allah’ın bizlere en büyük emanetlerinden biri. Onların bilimde, sanatta öncü olmalarını istiyoruz ama çocuklarımızın öncü olmasını sağlamak için bizim de yapmamız gereken şeyler var. Bilimde, sanatta, edebiyatta öncü isimler yetiştirebilmemiz için onları çekirdekten itibaren aşılamamız, yetiştirmemiz gerekli. Çocuklarımız 3.5 - 7 yaş aralığında kişilik gelişimlerini tamamlar. Bugün burada bulunan evlatlarımızda genellikle bu yaş aralığındaki evlatlarımız. İşinizi gücünüzü bırakarak bugün buraya getirmeniz çok kıymetli. Hepinize teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA