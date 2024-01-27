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Gebze’deki Yozgatlılar

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kent buluşmalarına devam ediyor. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantılarda hemşeri dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırlayan Başkan Büyükgöz’ün son konukları Gebze’de yaşayan Yozgatlılar oldu.

Gebze'deki Yozgatlılar

27 Ocak 2024 Cumartesi 17:26


Kent Buluşmaları toplantılarını sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları Yozgatlılar oldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kent buluşmalarına devam ediyor. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantılarda hemşeri dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırlayan Başkan Büyükgöz’ün son konukları Gebze’de yaşayan Yozgatlılar oldu. Yemek ve diğer ikramların ardından, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetleri konuklarına anlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Sizler beş yıl önce bizlere bir görev tebliğ ederek bu kenti doğru şekilde yönetme sorumluluğu verdiniz. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalıştık.

MOTTOMUZ: GEBZE’Yİ SAĞLAMA ALDIK

İşte bu akşam şöyle bir beyin fırtınası yapacağız; sizler neler bekliyordunuz bizler neler yaptık, nelerin adını koyduk. Bunları konuşacağız. Gebze’de yaşananları ilk defa duymak için program bitene kadar bana eşlik etmenizi bekliyorum. Öncelikle kentimizin geçmiş elli yıllık yüz yıllık sorunları var. Bu sorunları çözmek üzere yola çıktığımızda Gebze’mizin gelecek yüz yılını da planlama hedefi koyduk kendimize. Sağlam işler yaptık Gebze’yi sağlama aldık diye bir motto belirledik Bu pek çoğunuza iddialı bir motto gibi gelebilir. Neler yaptınız da Gebze’yi sağlama aldınız diye düşünebilirsiniz. İşte bu akşam Gebze’yi nasıl sağlama aldık tek tek bunlardan bahsedeceğiz.

KAMUYA BİR MİLYAR LİRALIK YARAR

Öncelikle bir milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız. Bize ne milli eğitimin sorunlarından dememiş, 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim’e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 camiinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırmış ve bu kente 8 tane sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz.

YOZGATLILARDAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze çıkışı yoktu. Projede var ancak maliyetli olduğu için projeden çıkartılmıştı. Bizler devlete bir kuruş ödetmeden biz bu sorunu çözdük. Ulaştırma Bakanımız belediyemizi ziyaret ettiğinde bana şöyle söyledi; Başkan bugüne kadar hiçbir belediye bize böyle kılçıksız bir balık getirmedi. Sizler bu projeyi hazırladıysanız bize de ihalesini yapmak düşer dedi” ifadelerini kullandı. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erdem Ay da yaptığı konuşmada, konukseverliği ve hizmetlerinden ötürü Başkan Büyükgöz’e hemşerileri adına teşekkür etti.



İHA
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