GTO'DA GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİ VE GENÇLİK HATIRALARIM





Gebze Ticaret Odası'nın gençlik yıllarım ile yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli yeri var. Gebze Ticaret Odası'nın gençlik yıllarım ile yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli yeri var.

GTO'da 17 Ocak 2023'de düzenlenen Genç Girişimciler Zirvesi beni odanın 35 yıl önceki kuruluş yıllarına götürdü. Oğlumun konuşmasını dinlerken duygulandım. Zaman ne kadar hızlı geçmiş, her şey sanki dün gibi.

Odanın kuruluş yıllarında ben bugün oğlum Emre gibi 35 yaşındaydım. Bugün 64 yaşına giriyorum o günlerde benim yaşadığım heyecanı oğlum yaşıyor 35 yaşındaki oğlum Emre Kahraman'ın İçinde bulunduğu TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Zirvesi'ni takip ederek gençliğimi yeniden yaşadım GTO'daki Genç Girişimciler Zirvesi'ni Gebze'nin 1984 yılında kurulan Gebze Gazetesi







ve başta TGRT belgesel TV olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel TV programı www.devrialem .tv olarak yaptığımız canlı yayınları sizlerle paylaşacağız. Önce Gebze Ticaret Odası'nın 35 yıllık tarihine tarih yolculuğuna çıkıyoruz.

GEBZE TİCARET ODASININ KURULUŞ YILLARI

Gebze Ticaret Odası'nın kuruluş sürecini dün gibi hatırlıyorum. 1982 yılında Gebze’de kitap-kıtasiye dükkanı açıp esnaflığa ilk adımı atıp 1984 yılında Gebze Gazetesi'ni kurmuştum. İzmit lobisinin Gebze’ye yaptığı haksızlığı 1988 yılında izmit lobisine karşı büyük mücadelelerle kurulan Gebze Ticaret Odasının kuruluş sürecinde görmüş İzmit lobisi ile ilk kez yüzleşmiştim.

GTO 35 yaşında

Gebze Ticaret Odası, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. 1988 yılındaki ikinci girişim sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü.





İzmit lobisine karşı büyük mücadele ile kurulan ve halen mücadeleye devam eden Gebze Ticaret Odası 2023 yılında 35 yaşına girdi, GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın şahsında kurucu Başkan İbrahim Başaran ve Nail Çiler ile GTO’nun kuruluşundan bugünlere emeği geçen herkesi saygı ile anıyor ünlü şairimiz Cahit Sıtkı’nın 35 yaş şiirini armağan ediyorum.

35 YAŞ ŞİİRİ

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim.

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim;

Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız,

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç farkettim taşın sert olduğunu.

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak.

Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak,

Taht misali o musalla taşında.

CAHİT SITKI TARANCI







GTO'DA DÜZENLENEN GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİNDE KONUŞMA YAPIP BELGESEL SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİK GTO'DA DÜZENLENEN GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİNDE KONUŞMA YAPIP BELGESEL SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİK

GTO'da 17 Ocak 2023'de düzenlenen Genç Girişimciler Zirvesi beni odanın 35 yıl önceki kuruluş yıllarına götürdü.

Odanın kuruluş yıllarında 35 yaşındaydım. Bugün 64 yaşına giriyorum o günlerde benim yaşadığım heyecanı oğlum yaşıyor. 35 yaşındaki oğlum Emre Kahraman, içinde bulunduğu TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Zirvesini takip ediyor gençlerin konuşmalarını heyecanla dinliyorum.

TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER. GEBZE İCRA KURULU ÜYELERİ

Enis Yanık

Mehmet Genç

Baycan Aküzüm

Emre Kahraman

Ersin Avutman

Burak Çelik

Tolga Cengiz

Gebze Ticaret Odası'nda tanışma toplantısını

da canlı yayınlayarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyorum.

TOBB Kocaeli Genç Girişimci Üyeleri'nin Gebze Ticaret Odası'nda düzenledikleri tanışma toplantısın da Marka Şehir Kocaeli belgesel sunumu yaparak Kocaeli ve Gebze'de ticaret ve sanayi tarihi üzerine belgesel sunumu gerçekleştirdik. Marka Şehir Kocaeli Gebze belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim.

GTO BAŞKANIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIIYOR

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler, Gebze Ticaret Odası'nda tanışma toplantısı

da canlı yayınlanıyor.

Toplantıda GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile TOBB Genç Girişimciler il Başkanı Mert Kavşut konuşuyor.



GTO GENÇ GİRİŞİMCİLER ZİRVESİ'NDEN CANLI YAYIN

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler, Gebze Ticaret Odası'nda düzenlenen TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Zirvesi'nde Gebze bölgesi yönetim kurulu üyelerinin konuşmaları canlı yayınlanıyor.



GENÇ GİRİŞİM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

GELECEĞİN DÜNYASINDA GENÇ GİRİŞİMCİ OLMAK

TOPLANTIYA KATILAN GENÇ GİRİŞİMCİLER CANLI YAYINDA KENDİLERİNİ TANITIYOR

GEBZE TİCARET ODASI'NIN KURULUŞ HİKAYESİ

Gebze Ticaret Odası'nın nasıl kurulduğu ile ilgili Gebze Gazetesi ve sosyal medyada çok sayıda yazı ve haberler yazdım. Devri Alem belgesel programı olarak belgesel TV programları çektik. Bu yazılarımdan birini sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Ticaret Odası ile ilgili daha önce yazdığım bir makale:

Kocaeli’nde 44 yıldır yayın yapan Kocaeli Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen “Doruktakiler” için Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen büyük jüri toplantısına katılarak, oyumuzu kullanıp seçimimizi yaptık. ‘Doruktakiler’i seçip, Büyük jüriye Kocaeli’de yılın çevrecisi olarak Kefken, Cebeci Uzunkum’u koruyup, Tabiat Parkı ilan eden Kocaeli Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürümüzü Jüriye çevreci kuruluş olarak önerdim. Toplantı öncesi uzun yıllar görüşemediğimiz bir çok dost ve arkadaşla hasret giderdik. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul ve Yönetim kurulu başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Hatıra fotoğrafı çektirip, Kocaeli Sanayi tarihi üzerine konuştuk. Ayhan bey beni meclis başkanı Tahsin Tuğrul’a Kocaeli Sanayi Odası’nın kurulduğu ilk dönem meclis üyesi olarak takdim etti. Kocaeli Sanayi Odası’nın kurulduğu yılları dün gibi hatırlıyorum. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası kurulunca Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ayrılarak, Gebze Sanayi Odası’nın kurulmaması, sadece Gebze Ticaret Odası olması için İzmit lobisi Kocaeli Sanayi Odasının kurulmasına karar verdi ve Gebze sadece Ticaret Odası olarak kaldı. Yapılan seçimlerde bizde gazete sahibi olarak Kocaeli’deki gazete sahipleri ile seçim yarışına katılıp, Kocaeli Sanayi Odası’nın ilk Meclis Üyesi olduk. Meclis üyesi olarak İlk toplantıyı, Kocaeli Sanayi Odası’nda uzun süre başkanlık yapan Şahabettin Bilgisu’nun iş yerindeki ofisinde yapmıştık aradan uzun yollar geçmesine rağmen o günleri dün gibi hatırlıyorum.

GEBZE TİCARET ODASI NASIL KURULDU?

Gebze Ticaret Odası’nın geçmişi aslında çok eski yıllara dayanır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gebze Ticaret Odası, o dönem İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir Oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. Ancak bu ilk girişim çeşitli engellemeler nedeniyle başarılı olamadı. Fakat daha sonra ısrarlı çalışmalarını sürdüren ve o dönem Kocaeli Sanayi odası meclis Üyesi de olan değerli dostum İbrahim Başaran ve yanında ki ekip arkadaşlarının 1988 yılındaki ikinci girişimi sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. İbrahim bey Gebze Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı olurken, bu görevi yaklaşık 20 yıl devam ettirdi. İbrahim beyden sonra da sayın Nail Çiler bayrağı devraldı ve 3 dönemdir Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yaptı. Nail Başkan milletvekili olunca. Görevi Abdurrahman Aslantaş devir alarak GTO ya başarılı hizmet vermeye devam ediyor geçmişi unutnadan. Geleceğe bakmalıyız.

Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür´ün destekleriyle Gebze Ticaret ve Sanayi Odası´nın kurulmasına ilişkin izin 8 Ağustos 1988 tarihinde verildi. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası olarak fiilen görev ve faaliyetlerine 5 Ekim 1988 tarihinde başladı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü.

GTO VE KOCAELİ'NİN HAFIZASININ OLDUĞU İKTAV KÜTİPHANEMİZE ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

TRT'DE YAYINLANAN İKTAV HABERİ

Yazar, şair, kültür ve vakıf insanı Nedret Demi, İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi

Kütüphanemizi ziyaret ederek yazdığı 4 kitabını hediye ederek

canlı yayınında gazetemiz kurucusu

in sorularını cevaplandırdı.