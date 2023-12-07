Hem Yetişkinlerin Hem Miniklerin Gözde Mekanı:

Çayırova Şekerpınar Bilgi Evi, hem yetişkinlerin hem miniklerin yeni yaşam alanı oldu

Bilgi Evi'nde yetişkinler meslek eğitim kurslarına katılırken, minikler ise çocuk kulübünde eğlenceli anlar yaşıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı, kompleks yapısı ve çevre düzenlemesiyle yaşam merkezi kimliği kazanan Şekerpınar Bilgi Evi'nde eğitimler sürüyor. Şekerpınar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların ilgi gösterdiği Bilgi Evi, uzman eğitimci kadrosuyla hizmet veriyor. Şekerpınar Bilgi Evi’nde yetişkinlere yönelik meslek eğitim kursları ve çocuk kulübünde ise miniklerin eğitimleri devam ediyor.

Şekerpınar Bilgi Evi projesi çerçevesinde, binanın inşa edildiği yerde bulunan Cemal Murat Parkı da baştan aşağıya yenilendi. Özel bitkiler, aromatik bitki bahçeleri, yeni çocuk oyun gruplarıyla donatılan Cemal Murat Parkı’nda çocukların ve gençlerin faydalanması açısından halı sahada inşa edildi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Şekerpınar Bilgi Evi projesi, mahalle ve ilçe sakinleri için yeni sosyal yaşam alanı oldu.

İHA