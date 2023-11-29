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Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi hızla ilerliyor

Rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştirilen Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi hızla ilerliyor

29 Kasım 2023 Çarşamba 11:10

İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evini yeniliyor. Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hulusi Kentmen'in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit’e yeniden kazandırılacak.

Sivil mimarlık örneği olan yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında her detay titizlikle işleniyor. Çalışmalar çerçevesinde ahşap karkas, yalı baskı kaplama, iç mekan sıva imalatları tamamlandı. İç mekan tavan ve döşeme kaplamaları, kapı - pencere montajlarının ve boya imalatının ardından çalışmalar tamamlanacak.



İHA
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