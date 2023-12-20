“İnşaat ruhsatı ve iskân belgesi düzenleme dışında herhangi bir yetkimiz yoktur”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TOKİ’nin İzmit Sepetçi ve Sekbanlı mahallerinde yapımı devam eden konut projeleri ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Büyükşehir yönetimi, hak sahibi vatandaşların evlerine kavuşamamasının nedeni ile ilgili olarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ olması dolaysıyla inşaat ruhsatı ve iskân belgesi düzenlenme dışında herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

KAMOUYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

Yapılan açıklamada, “İzmit ilçesi sınırları içerisinde yer alan İzmit Sepetçi-Sekbanlı mahallelerimizde yapımı devam eden TOKİ konutları ile ilgili kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Şöyle ki; Söz konusu konutların yapımından itibaren teslime kadar geçecek süreçte Belediyemizin söz konusu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olması dolaysıyla inşaat ruhsatı ve iskân belgesi düzenlenme dışında herhangi bir yetki/sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca ifade etmek gerekirse Belediyemiz üzerinde bulunan sorumluluğu yerine getirirken meri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek zorundadır.”

“MEVZUAT GEREĞİ YEŞİL ETİKET ALINMADAN İSKÂN BELGESİ DÜZENLENEMEZ”

“Belediyemiz İzmit Sepetçi ve Sekbanlı mahallelerinde yer alan ve yapımı devam eden 38 Bloktan oluşan TOKİ konutları ile ilgili iskân başvurusu 17.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Yapılan başvuru sonrası konutların kullanıma uygunluğu için hızlı bir şekilde arazi programı yapılmıştır. Bu süreçte fenni açıdan tüm blokların incelemesi tamamlanmıştır. Ancak söz konusu Blokların tamamında yer alan asansörlerin muayenesi ve sertifikalandırma işlemi kurumumuz dışında bu iş ile yetkilendirilmiş şirketler tarafından yapılmakta olup bu işlem tamamlanmadan ve Yeşil Etiket alınmadan bir yapıya iskân belgesi düzenlemek mümkün değildir. Halihazırda 38 Bloğun 23 tanesinin sertifikası düzenlenip Yeşil etiket alması dolaysıyla iskan belgesi düzenlenmiş olup kalan 15 Bloğun sertifikalandırılması ile ilgili çalışmalar şirket tarafından devam etmektedir. Bu çalışmaların bitmesini takiben kalan Bloklarında iskân belgesi düzenlenecektir” denildi.







İHA