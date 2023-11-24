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İş Yerlerinin Kiralama İhalesi Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık encümen toplantısında iş yerlerinin açık teklif usulü kiralama ihalesi gerçekleşti.

İş Yerlerinin Kiralama İhalesi Gerçekleşti

24 Kasım 2023 Cuma 10:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayının 4'üncü encümen toplantısı, Birinci Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen başkanlığında gerçekleştirildi. Encümende Karamürsel ve Kandıra’da bulunan işletmelerin açık teklif usulü kiralama ihalesi yapıldı. Kiralama ihalesi düzenlenen iş yerleri için mevcut işletmecileri tarafından teklif verildi. Encümende ayrıca İzmit Abdurahman Yüksel Caddesi ve İnönü Caddesi adreslerinde bulunan taksi durak yeri ve Başiskele Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan unlu mamuller üretim satış yerinin kiralama ihalesinin 13 Aralık, Çarşamba saat 11.00 da yapılması kararı alındı. 
                            


İHA
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