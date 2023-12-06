

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 yalının Mevlana vuslat yılı ilan edilmesi ile ilgili büyük gönül sultanı ve Horasan ereni Mevlana’nın vefatının 750. Vuslat yıl dönümü dolayısı İle fotoğraf sergisi açarak belgesel çekimi yapmaya devam ediyoruz.



MEVLANA YOLU BELGESELİMİZ https://m.youtube.com/watch?v=Ejd1EKWI3es



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak Mevlana 2023 yılı dolayısı ile faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. 2 Aralık 2023 Cumartesi İstanbul'da Birlik Vakfı ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde MEVLANA'NIN 750. Vuslat Yıl Dönümü panelinde önemli bilgiler verildi.







Mevlana Platformu başkanı, araştırmacı yazar ve yayıncı Recep Öncel'in organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, büyük ilgi gördü. Önemli bilim adamı ve akademisyenler katıldı.

KİMLER KATILDI

Mevlana platformu başkanı araştırmacı yazar Recep Öncel'in moderatörlüğünde düzenlenen Hz. Mevlana paneline Prof. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi İlahiyat), Prof Süleyman Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim), Prof Ergin Ergül (Medipol Üniversitesi Hukuk), Prof Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler) gibi önemli isimler vardı.

CANLI YAYIN

https://www.instagram.com/reel/C0XG7Pci-Cp/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programı olarak çektiğimiz Mevlana belgeseli ve fotoğraf sergisi düzenlemeye devam edeceğiz. www.iktav.com





ve Bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak çektiğimiz Mevlana belgeseli ve fotoğraf sergisi düzenlemeye devam edeceğiz.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'NDE MEVLANA YOLU FOTOĞRALARI SERGİSİ İLE İLGİLİ EĞİTİMCİ YAZAR HÜSEYİN EMİN SERT'İN

DA YAYINLANAN MAKALESİ

Dr. H. Emin SERT - HAYATIN AKIŞI -

Mevlana'nın Üçüncü Bin Yıla Mesajları Ferdî ve sosyal hayatta temsilimizin zayıfladığı bir dönemde, Mevlana gibi ışıklarımız insanlığı aydınlatmaya devam ediyor.

Belgeselci İsmail Kahraman'ın Mevlana konulu Fotoğraf Sergisi, 2 Aralık 2023 Cumartesi saat 19.00'da MTTB Genel Merkezi'nde açıldı. Mevlana'nın doğduğu ev, vatanı Belh'den medeniyet rengimiz turkuaz tonlu muhteşem camii, Mevlana yolu gibi birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, bir çok yerde sergilenebilecek güzellikte... İnanç turizmi açısından Mevlana Yolu bir gezi ve ziyaret güzergahı olabilir.

Sergi sonrası Hz. Mevlana Paneli'nde çok farklı açılardan Mevlana'yı tanıma fırsatına eriştik.





Yazar ve İş Adamı Recep Öncel on beş yıllık Mevlana komşuluğunu, maddi, manevî ve meşrebi yakınlık boyutuyla anlatarak konuya giriş yaptı.

Planlama ve moderatörlüğü de yürüten Öncel, Mevlana'nın Kur'an, sünnet ve Hz. Muhammed sav'e bağlılığını vurguladı.

Marmara İlahiyat Tasavvuf hocası Prof. Dr. Necdet Tosun, Mesnevi'yi okuyanın eski hali üzerine devam edemeyeceğine işaretle ihtida edenlerle ilgili anekdotlar nakletti. Gönülden çıkan sözlerin sadırlara nüfuz edebileceğine değindi.

Yıldız Teknik Eğitim Fakültesi hocası Prof. Dr. Süleyman Doğan Mevlana'nın eğitimciliğini yazdığı kitapla, pedegojik ve öğretici boyutuyla anlattı.

Ankara Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı hukukçu Prof. Dr. Ergin Ergül Mevlana'nın hukuk danışmanlığı, arabulucu, hakim ve fetva cihetlerine dikkat çekti.

Eski belediye başkanı Sebahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Rektörü İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler hocası Prof. Dr. Adem Esen Mevlana'nın sosyal ve iktisadi hayata katkılarını, ahilik tecrübesine de değinerek örnekleriyle ortaya koydu.

Ankara'dan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup CİVELEK'in de katıldığı program hediye takdimleri sonrası salep sohbetiyle İstanbul'da bir sonbahar gecesi Mevlana'nın Şeb'i Arus vuslat gecesi mesajıyla bereketlendi.

NOT: Programın tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

"Hz. Mevlana Paneli"