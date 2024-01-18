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İtfaiyenin Dalgıçları Her An Göreve Hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, her türlü olaya müdahale edebilmek için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

İtfaiyenin Dalgıçları Her An Göreve Hazır

18 Ocak 2024 Perşembe 10:59

 Yangın ve arama-kurtarma gibi faaliyetlerini gerçekleştiren itfaiye ekipleri, aynı zamanda su kazalarına müdahale edebilmek için de eğitim alıyor.   
 Muhtemel boğulma veya benzeri su kazalarına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiyecilerden oluşan dalgıç ekibi, vatandaşların en zor anlarında yardımlarına koşuyor. Her an göreve hazır olmak için eğitim dalışı faaliyetlerini sürdüren itfaiyeci dalgıçlar, havuz çalışmalarıyla kondisyon depoluyor. Ayrıca kuru tip elbise tabir edilen özel kıyafetlerle de açık deniz dalışlarını sürdürüyorlar. 
 Bununla birlikte, mevcut dalgıç personel sayısının artırılması adına İtfaiye Dairesi Başkanlığında yeni istihdam edilen personel içerisinden özel seçilen ve gerekli fiziksel şartları taşıyan personellerin eğitimleri de sürdürülüyor. Eğitimler, Büyükşehir İtfaiyesinde kısa adı TSSF olan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belgeli eğitmen bröveli itfaiyeciler tarafından veriliyor. Havuz eğitimlerini sürdüren dalgıç adayı itfaiyeciler, eğitim ve sınav periyodları sonunda başarılı olmaları halinde Büyükşehir İtfaiyesinde dalgıç olarak hizmet verecek. 
                      


İHA
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