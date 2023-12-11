İZMİR'DE DÜZENLENEN BALKAN MEDYA FORUMU TOPLANTISINDAN NOTLAR





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ege Bölge Müdürlüğü'nde Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ve TİMBİR ev sahipliğinde Balkan Medya Platformu kurulması için ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ege Bölge Müdürlüğü'nde Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ve TİMBİR ev sahipliğinde Balkan Medya Platformu kurulması için ilk adım atıldı.

12 Ülke'den 100'e yakın Medya mensubunun katıldığı "Balkan Medya Forumu" ile ilgili sosyal medya paylaşımım:

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ BİNASINDA TARİHİ TOPLANTI







Türk Balkan Medya Forumu, İzmir’de düzenlendi. İzmir’de, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) öncülüğünde Balkan ülkelerinden medya temsilcilerinin katılımı ile Türk Balkan Medya Forumu gerçekleştirildi. Forumda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Çok süratli şekilde doğru bilgiyi kaynağından kamuoyuna hızlı şekilde ulaştırmamız lazım” dedi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde düzenlenen foruma, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Cengiz Kutlu, BASAM Başkanı Rifat Sait, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus, Birlik Haber Ajansı (BHA) Genel Müdürü Muhammet Kaçar ile Kosova, Bosna Hersek, Azerbaycan, Almanya, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya’dan basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler ve TİMBİR üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu konser verdi.



TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi Semra Aman Akyürek’in sunduğu forumda konuşan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Türk Balkan Medya Birliği Platformunun kurulması için karar aldıklarını belirterek İzmir merkezli platform ile ülkelerle medya alanında bir dizi çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.



BASAM Başkanı, TİMBİR Başkan Vekili Rifat Sait ise Türk Balkan Medya Birliğinin temellerini attıklarını belirtti.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya da Türk Balkan Medya Birliğinin kuruluşuna destek verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.





VALİ ELBAN: DOĞRU BİLGİYİ KAMUOYUNA HIZLI ULAŞTIRMALIYIZ

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise Türk Balkan Medya Forumu’nun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Elban, “Bir olayın nasıl olduğu değil bunu izleyici yada kamuoyuna nasıl yansıtıldığı ve onlarında nasıl anladığı çok önemli. Yapımız gereği yanıltıcı mizaçta bir millet değiliz. Biz yaptığımız her şeyin doğru olduğunu ve doğru anlaşılacağını kabul ediyoruz. Ama işin hiç öyle olmadığını görüyoruz. Medya ve sosyal medyadaki baş döndürücü trafikle bunun böyle olmadığını gördük. Çok süratli şekilde doğru bilgiyi kaynağından kamuoyuna hızlı şekilde ulaştırmamız lazım. Bizden önce yanlış ve dezenformasyon içeren bilgi kamuoyuna ulaştırılmasın. Bugün çok güzel bir adım atıldı. Hem ülkemizde hem de kardeş ülkelerdeki medya temsilcileri buradalar. Çok süratli şekilde çalışmalar netice verir diye inanıyorum. Bizde kendi dünyamızla ilgili dünya vatandaşlarına kendimizi doğru şekilde aktarırız. Medya forumu ülkemize ve kardeş ülkelere katkı sağlayacağını inanıyorum” dedi.



Toplantıda Balkan ülkelerinden gelen medya temsilcileri Türk Balkan Medya Birliği’ne dair görüş ve önerilerini sundu. Toplantı da ayrıca akademisyenler ve gazeteciler sunumlar gerçekleştirdi.

TİMBİR HEYETİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Agil Alesger, Menderes Demir, Muammer Bostan, Metin Karakoca, M. Fatih Tüten, Serap Ülkü Özdemir, Tanju Akıncıoğlu, Cengiz Aksan, Adil Koçalan, Semra Aman Akyürek, Mehmet Aydın, İsmail Kahraman, Özkan Dikmen, Yalçın Aliyev, Kamil Akyürek, Ali Bulur.

BALKAN MEDYA PLATFORMU





Balkan medya platformu ve ortak Türk Balkan medya haber ajansı kurulması İle ilgili söz alarak Balkanlardaki medya üzerine dışişleri bakanlığı ve ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikler aracılığı İle bir liste oluşturulmasını önerdim. Ayrıca Türkiye’de Balkanlar üzerine çalışma yapan kurum kuruluş ve şahıslarında Balkan medya platformuna dahil edilmesini isteyerek İlim kültür tarih araştırmaları merkezimizde bulunan Balkanlar Rumeli ve Tunaboyları ile ilgili bilgi belge ve medya arşivimizin bir kopyasını bu merkeze vereceğimizi açıkladım.

BALKAN SAVAŞLARININ YIL DÖNÜMÜ VE BALKANLARDA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ

İzmir'de düzenlenen Türk Balkan Medya Forumu için İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları merkezi

kültür hizmeti olarak hazırlayıp forma katılanlarla paylaştığım Balkan Savaşlarının yıl dönümü ve Balkanlarda Osmanlı Vakıf Medeniyeti belgeselimiz: