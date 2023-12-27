İzocam’dan tüketici memnuniyetinde yüzde 97 başarı

Tüketicilerin yalıtım eğilimlerinin masaya yatırıldığı araştırmada, İzocam ürünleri ile yalıtım yaptıran tüketicilerin memnuniyet oranı yüzde 97 olarak belirlendi. Araştırma; “Tüketiciler yalıtım hakkında ne düşünüyor?”, “En çok hangi yalıtım türleri tercih ediliyor?” ve “Tüketiciler marka tercih ederken nasıl karar veriyor?” gibi önemli soruları da kapsadı. İzocam’ın, tüketicilerin yalıtıma bakış açılarını ve ihtiyaçlarını belirmeyi amaçladığı araştırma, bağımsız araştırma şirketi Sia Insight tarafından İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Samsun illerinde yaşayan 400 tüketici ile 12 Eylül – 19 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yalıtım ile ilgili konularda karar veren / marka kararında etkisi olan kişilerle görüşülen araştırmada, 25 yaş üzerinde, yüzde 24’ü kadın, yüzde 76’sı erkek, 300’ü ev sahibi veya apartman yöneticisi olan, 100’ü de önümüzdeki 2 yıl içinde ev almayı planlayan kişilerden görüşleri alındı.

HER 10 KİŞİDEN 9’U İZOCAM ÜRÜNLERİNİ TAVSİYE EDİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, yalıtım sektörünün bilinirliği en yüksek markası İzocam oldu. Toplamda yüzde 89 olarak belirlenen İzocam’ın marka bilinirliğinin, 55-64 yaş grubu özelinde yüzde 96’ya ulaştığı görüldü. Tüketiciler tarafından kaliteli ürün sunmakla, köklü, güçlü, bayileri yaygın, enerji tasarrufunda iyi bir marka olmakla ilişkilendirilen İzocam, tüketici memnuniyetinde de başarısını sonuçlara yansıttı. İzocam ürünleri kullanarak yalıtım yaptırmış tüketicilerden yüzde 97’si İzocam’dan memnun kaldığını paylaştı. Kullanan her 10 kişiden 9’u İzocam yalıtım ürünlerini çevrelerine tavsiye ettiklerini açıkladı. Ayrıca İzocam tüm yalıtım çeşitlerinde en çok kullanılan marka olarak da belirlendi. Isı veya ses yalıtımı yaptırmış her iki tüketiciden birinin İzocam ürünlerini tercih ettiği görüldü.

TÜKETİCİLER YALITIM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

İzocam’ın araştırmasının sonuçlarına göre, ülkemizde yalıtım kavramı tüketiciler açısından daha çok ısı geçişkenliğini azaltmakla ilişkilendiriliyor. Tüketicilerin zihninde yalıtım, soğuktan ve sıcaktan korumak ve ısı tasarrufu anlamına geliyor. Soğuktan koruma yüzde 31 ile ilk sırada yer alırken, sıcaktan korunma yüzde 27, ısı tasarrufu yüzde 20 oranında çağrışım yapıyor. Ses yalıtımı ise yüzde 15 ile ısıdan sonra en fazla akla gelen alan.

EN ÇOK HANGİ YALITIM TÜRLERİ TERCİH EDİLİYOR?

Araştırmaya katılan her 10 tüketiciden 9’u daha önce yalıtım yaptırdığını açıkladı. Tüketicilerin, yüzde 90 ile en çok ısı kaybını önlemek için yalıtım yaptırmayı tercih ettikleri belirlendi. Bunu ikinci sırada yüzde 22 ile ses yalıtımı izledi. Ses yalıtımı yaptıran tüketiciler, en çok dışardan gelen sesi ve gürültüyü engellemek için yalıtım yaptırmayı tercih ettiklerini belirtti. Su yalıtımı yüzde 15, tesisat yalıtımı ise yüzde 8’li oranlarla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Yalıtım sürecinde, özellikle ısı yalıtımında çevredekilerin deneyimi ve ustanın tavsiyelerinin oldukça önemli rol oynadığı belirlendi. Araştırmaya göre tüketiciler, ısı yalıtımı yaptırma kararı verirken en çok çalıştıkları ustanın veya bir tanıdıklarının tavsiye ettiği markayı tercih ettiler. Tüketicilerin su ve ses yalıtımı yaptırırken tercihlerinde ise daha önce kullanıp memnun kaldıkları veya bir tanıdıklarının tavsiye ettiği markaların daha çok etkili olduğu görüldü.