





KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE İLK KEZ KUTLANIYOR KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE İLK KEZ KUTLANIYOR

HARŞİT SAVUNMASI VAKFI. ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKTİ



Tarihler 12 Şubat 2024 Kafkas Cephesi Harşit Savunması Zaferi'nin 106. yıldönümü ilk kez Harşit Savunması Vakfı tarafından belgesel tadında vakıf ruhu İle Kutlanıyor.



Kafkas Cephesi harşit savunması İle ilgili daha önce hazırladığım yazı ve TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesellerimizden bazıları:

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI BELGESELİ

HARŞİT SAVUNMASI MÜZE VE ANITI

GİRESUN HARŞİT TARİHİ BELGESELİ

1. DÜNYA HARBİNDE RUSLAR 16 AYA YAKIN VERİLEN MÜCADELE İLE GÜMÜŞHANE GİRESUN BÖLGESİNDEKİ HARŞİT IRMAĞINI GEÇEMEDİ.

Harşit Savunması Vakfı, Doğu Cephesi'nin son hattı olan Harşit Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünde 106 fidanı toprakla buluşturacak.Şehitler için kuran okunup dua edilecek

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk ordusunun ve Milli Mücadele kahramanlarının destansı bir savunma sergilediği Harşit Savunması'nı gelecek kuşaklara aktarmak için yeni kurulan Harşit Savunması Vakfı ilk etkinliğini, Harşit Zaferi’nin 106. yıldönümü olan 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent Karayolunun (İran Yolu) 3 km. yapımı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek program; Harşit Zaferi Bildirisi'nin okunmasıyla başlayacak, Protokol konuşmaları, fidan dikimi ile devam edecek, program Aşr-ı Şerif ve duaların okunmasıyla sona erecek.

Aralarında; milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, üst düzey bürokratlar, kamu görevlileri, oda ve borsa başkanları, konuyla ilgili STK temsilcileri, iş insanları gibi toplumun değişik kesimlerinden yüze yakın kişinin bir araya gelmesiyle başlatılan çalışma sonucu 36 kişilik Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde vakıf senedi, noter huzurunda imzalanarak ilk adım atılmıştı.

Vakıf; 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden Kafkasya (Doğu) Cephesi’nin batıdaki en son savunma hattı olan Harşit Savunması’nın önemini ortaya koymak, yaklaşık 160 km’lik bu hatta gerçekleşen, Harşit Çayı savunmasını tüm dünyaya tarihsel, bilimsel ve bölgesel gerçekleriyle anlatmak için her alanda çalışma yapacak.

Harşit Savunması Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere; düşmanın bu hattın batısına geçmesi yaklaşık 15 ay önlenmiş, daha sonra püskürtülerek düşman Batum, Artvin, Kars, Ardahan dahil Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan çıkartılmıştır. Yedi düvele karşı savaştığımız bu zaman diliminde hem Çanakkale hem de Harşit geçilememiştir.





Şaban Kalesi Savunması, Kabaktepe Savunması ve Kop Dağı direnişi, Alucra sınırlarında yer alan ordu karargahları, sahra hastanesi gibi savaşın geçtiği tüm coğrafyalarda yer alan savaş kalıntılarını, anılarını, şehit mezarlarını, kale ve surları, siperleri ortaya çıkartıp, bu bölgeleri tarihi ve kültürel turizm bölgesi yapmak hedefleniyor.

Bu savunma esnasında asker ve milis güçlerince yapılan tüm eylem ve fedakârlıkları ortaya çıkarmak, tarihin derinliklerinde kalmış bilgi ve belgeler ile akademik çalışmaları toparlayıp gelecek nesillere aktarmak, şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadelelerini ortaya çıkarmakta vakfın bir diğer çalışma alanı olacak.

Gençlerimizin tarih, vatan ve millet şuurunu geliştirmek için eğitim, kültür, gezi, yürüyüş gibi etkinlik yapılmasına destek vermek, siper, şehitlik, müze ve anıt yapılarını koruyup kollamak, gerekirse yenilerini inşa etmek, 1. Dünya Savaşı’nın çok önemli bu savunma hattında ortaya çıkan başarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamak asıl hedef olarak belirlendi.

Vakfın bir diğer amacı ise tarihi varlıkların, çevrenin, doğanın, ormanlarımızın ve topraklarımızın korunması ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde kullanımı hususlarında halkımızın eğitilmesine ve verimli çalışmalarına yardımcı olmak.

Bu gayeye ulaşmak için ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, vakıf ve dernekler ile iş birliği yaparak, konferans, kurs, açık oturum, sempozyum, çeşitli yarışmalar, geziler, kamplar, doğa yürüyüşleri tertip ederek veya bu tür faaliyetleri destek vererek, toplumda tarih ve kültür bilincini, çevre ve doğa bilinci ile kaynaşması için çaba gösterilecek” denildi.

12 Şubat 1918 den 12 Şubat 2024 Yılına Harşit Zaferinin 106. Yıl Dönümü ile İlgili Basın da yer alan haberler:

Giresun Uşakları Atasına Sahip Çıkacak

GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK 25 YILDAN BERİ BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPIP BELGESELLER ÇEKTİK.



EMEĞİ GEÇEN HERJESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER



HARŞİT ZAFERİNİ ANLATAN YAZI VE BELGESELLERİMİZ

ARAŞTIRMA YAZILARI

HARŞİT IRMAĞINDAN ZAFERLER TARİHİMİZ AKAR

Harşit Irmağı’ndan Su Değil Çepni Türkleri Tarihi Akar



Harşit Adı Neden Değiştirildi?

Giresun Doğankent eski adı ile tarihi Harşit ilçesinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık (

) olarak “Vatan Yahut Fındık Belgeseli” çekimlerimizle ilgili araştırma yapıp,

olarak belgesel çekerek tarihe not düştük

1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır

Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.

Bayburt Gümüşhane sınırında Vauf Dağı’ndan doğan ve Giresun Tirebolu’dan Karadeniz’e dökülen Harşit Vadisi Çepni Türkleri tarafından Trabzon’un fethinden 110 yıl önce fethedilir.



Çin’den başlayan tarihi İpek Yolu Karadeniz’e Harşit Vadisi ile Tirebolu’dan ulaşır. Harşit Irmağı’ndan sadece su değil Çepni Türklerinin tarihi de akar.



Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili yaptığım araştırma yazılarını sizlerle Harşit ırmağından ve tarihi Harşit nehrine adını veren Harşit Doğankent’ten paylaşıyorum.

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ İLK KEZ KUTLANDI

Giresun valiliği web sayfasında kutlama törenini “ Harşit Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü: Türkiye'nin İkinci Çanakkale’si Unutulmadı..” Başlığı ile duyurdu

Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Şehitlerimiz için anma programına katıldı.

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk Ordusu'nun ve Millî Mücadele kahramanlarının destansı savunmasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı'nın ilk etkinliği, 12 Şubat Pazartesi günü Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Program, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde düzenlendi.

Etkinliğin açılışında katılımcılar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Program, Harşit Zaferi Bildirisi’nin okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Prof. Dr. Nazım Elmas’ın konuşmalarının ardından, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, katılımcılara hitap ederek; Harşit Vadisi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirilen ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü olduğunu vurgulayarak, vatan sevgisinin önemine dikkat çekti ve Şehitlerimizi rahmet ve tazimle andı.

Program, Harşit Savunması'nın 106. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında 106 fidanın toprakla buluşturulmasıyla devam etti.

Programın son bölümünde ise Giresun Müftülüğü din görevlilerince tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Bu anlamlı etkinlikle, Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümü anıldı ve gelecek nesillere bu tarihi olayın önemi vurgulandı.

Etkinliğe, Vali Serdengeçti'nin yanı sıra Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kolluk görevlileri ve vatandaşlarımız katıldı.

(Kaynak: Giresun Valiliği resmi internet sayfası)





İHLAS HABER AJANSI HARŞİT ZAFERİ KUTLAMA TÖRENLERİNİ TÜRKİYE GENELİNE DUYURDU

“Harşit Savunması’nın 106. yılında 106 fidan dikildi”

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin 106. yıldönümü 106 fidan toprakla buluşturuldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar’a karşı Osmanlı ordusunun ve Millî Mücadele kahramanlarının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı’nın ilk etkinliği, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı Mesire Alanı içerisinde düzenlenen anma programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK parti Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ,Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Harşit zaferi bildirisinin okunmasıyla başlayan ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Vadisi savunmasını Karadeniz’in Çanakkalesi olduğunu söyledi. Vali Serdengeçti, “1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü Harşit Vadisi savunmasıdır. Osmanlı son döneminde 6 cephede birden savaştı. Bu cephelerden biri de Kafkas Cephesiydi. Kafkas cephesinde bilinmesi gereken tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi Harşit savunması da Ruslara geçit vermedi. Bu bayrağımızın gölgesinde huzur içerisinde yaşamımızı sürdürebiliyorsak, bu azizi şehitlerimizin vatan için canlarını feda etme hususundaki kararlılıklarından, vatan sevgilerinden dolayıdır. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ise, Harşit Savunması’nın 106. yıl dönümü nedeniyle 106 fidan toprakla buluşturuldu.(İHA)

HARŞİT ZAFERİ KUTLAMALARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE GENELİNDE YAYINLANAN HABERLER

SOSYAL MEDYA DA YAPTIĞIM PAYLAŞIM

TEŞEKKÜR



Kafkas Cephesi nin en uzun süren mücadele alanı kutucu mütevelli üyesi olmaktan şeref duyduğum harşit savunması Vakfı başta olmak üzere orman genel müdürlüğü. Giresun orman bölge müdürlüğü yetkililerine emeği geçen herkese kamuoyu adına teşekkür ediyorum.



Bu günkü yazımı Çekimine büyük destek verdiğim TRT de YAYINLANAN konsept danılmanlığı yaptığım KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ belgeselleri ile ilgili belgeselcinin not defterinde yazdığım yazı ve belgesellerle sizleri baş başa bırakıyorum.

İyi seyirler.

