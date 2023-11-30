KAFKAS İSLAM ORDUSU VE KARABAĞ ZAFERİ ŞEHİTLERİNİ ZİYARET ETTİK





Kafkasya Can Azerbaycan Karabağ Nahcivan Rus oyunu ile İran'a da kalan 40 milyon Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı Güney Azerbaycan ve Kafkas Cephesi Sarıkamış esirlerine mezar olan Hazar denizi Nargin adası. Kafkasya Can Azerbaycan Karabağ Nahcivan Rus oyunu ile İran'a da kalan 40 milyon Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı Güney Azerbaycan ve Kafkas Cephesi Sarıkamış esirlerine mezar olan Hazar denizi Nargin adası.

Bu coğrafya gönül yaramız yüzbinlerle insanımızın şehit olduğu bölgeler Esir düşüp Esir kamplarında kaldığı yerler Annemin babası rahmetli Mustafa dedem Sibirya’ya Esir kamplarına bu bölgelerden geçerek gitmiş Sibirya'da on sene esir kalmış memlekete kaçarak yalın ayak üç ayda dönebilmiş.

Babamın babası rahmetli İbrahim dedemin nerede ve hangi cephede şehit düştüğünü bile bilemiyoruz birinci dünya harbinin başladığı 1914 tarihli Giresun Tirebolu askerlik şubesi kayıtlarında “..Giresun Espiye Dikmen köyünden Hasan oğlu İbrahim askere celp edilip cepheye sevk edildi .” Hangi Çephe neresi torunu olarak 30 yıldır arıyorum ..araştırma yaptıkça çok önemli Bilgi ve belgelere ulaşıyor.

AZERBAYCAN'DA TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMAMIZDAN CANLI YAYINLI NOTLAR

lim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki Türk-İslam medeniyeti tarihiyle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (

) olarak belgesel çekimlerimizi Azerbaycan da Zaferler tarihimizi de araştırdık.

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak 1918 da Azerbaycan’ı Ermeni işgalinden kurtaran Kafkas İslam ordusun da şehit olan mehmetçikAzerbaycandski şehitliklerini ziyaret edip Fatiha okuduk.







Azerbaycan devlet iktisat ünüversştesi bünyesinde Eğitim veren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından 30 yıl önce kurulan Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof Dr Mehmet Yüce ve Azerbaycanlı akademisyen Niyamettin beylerin rehberliğin de Azerbaycan’da yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle bu makale de paylaşıyoruz.

AZERBAYCAN'DAN CANLI YAYINLARIMIZ

AZERBAYCAN BAKÜ ŞEHİTLİĞİ'NDEN

CANLI YAYINDA

Prof Dr Mehmet Yüce ve Niyamettin Beylerle belgesel söyleşi

AZERBAYCAN'I 1918'DE ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARAN KAFKAS İSLAM ORDUSU ŞAMAHI ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET EDİP BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK

1918 de Azerbaycan’ı Erneni işgalinden kurtaran Nuri Paşa komutasındaki Kafkas islam ordusu 1300'e yakın şehit vermişti.

Azerbaycan devlet iktisat fakültesi Türk Dünyası iktisat fakültesi dekanı Prof Dr Mehmet Yüce ve Niyamettin Şükür rehberliğinde Bakü Türk ve Azerbaycan şehltliğini ziyaret edip belgesel çekimi yapıp Fatiha okuduk.

AZERBAYCAN KARABAĞ MUHAREBELERİ'NDE ŞEHİT OLAN KARDEŞLERİMİZİN MEZARLARINI ZİYARET EDİP FATİHA OKUDUK

“YA KARABAĞ YA ÖLÜM“ ŞİRİ İLE KARABAĞ İŞGALİNİ PROTESTO EDEN MERHUM OZAN ARİFİ RAHMETLE ANIYORUZ



OZAN ARİF'İN KARABAĞ ŞİİRİ

AZERBAYCAN DEVLETİNİN KARABAĞ SAVAŞLARI'NDA ERMENİSTAN ORDUSUNDAN ELE GEÇİRDİĞİ SAVAŞ ARAÇLARININ SERGİLENDİĞİ BAKÜDEKİ “HARP GANİMETLERİ PARKI'NDAN

CANLI YAYIN YAPIP BELGESEL ÇEKTİK

AZERBAYCAN'A VEDA EDİYORUZ

AZERBAYCANA BAŞKENT BAKÜ'DEN VEDA EDERKEN YOL ARKADAŞLARIM VE REHBERLERİM PROF DR MEHMET YÜCE VE AKADEMİSYEN NİYAMETTİN ŞÜKÜR BEY İLE RÜZGARLAR ŞEHRİ BAKÜ'DEN HAZAR DENİZİNİ SEYİR EDİP KARABAĞ LOKANTASINDA AZERBAYCAN LEZZETİ ERİNİ TADARAK TÜRKİYEYE DÖNMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK VERDİKLERİ BİLGİ VE MİSAFİRPERLİKLERİ İÇİN PROF MEHMET YÜCE MİYAMETTİN BEY VE AKADEMİSYEN EŞİ FERRAHİ HANIMA SONSUZ TEŞEKKÜRLER.

KOCAELİ GEBZE'NİN MUHTEŞEM MANZARASI İLE KARŞILANDIK

CAN AZERBAYCANA VEDA EDİP DÖNERKEN KOCAELİ VE GEBZE BÖLGESİNİN MUHTEŞEM GECE MANZARASI BİZE HOŞ GELDİNİZ DİYEREK KARŞILADI.

AZERBAYCAN'DAN DÖNÜŞ YOLUNDAYIZ. TARİHLER 25 KASIM 2023 GECE SAAT 23'DE KOCAELİ VE GEBZE BÖLGESİNİN GÖZ VE GÖNÜL ZİYAFETİ SUNAN GECE MANZARASININ DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI

OLARAK UÇAKTAN ON BİN METRE YÜKSEKLİKTEN BELGESEL ÇEKİMİNİ YAPTIK.