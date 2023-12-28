GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıt Müzesi’ne Bir Yılda 130 Bin Kişi Akın Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasına ev sahipliği yapan SEKA Kağıt Müzesi, bu yıl içinde 130 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kağıt Müzesi'ne Bir Yılda 130 Bin Kişi Akın Etti

28 Aralık 2023 Perşembe 10:03

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olan SEKA Kağıt Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kağıt Müzesi yıl içerisinde bireysel ziyaretçiler, okul grupları ve özel grupların rehberli gezi programlarıyla katılım sağladığı ziyaretlerle birlikte 130 bin 893 kişiyi ağırladı. SEKA Kağıt Müzesi'nin 2023 yılında düzenlediği el yapımı kağıt atölyesi, ahşap atölyesi, origami, krigami ve quilling gibi kağıt sanatları atölyelerine 690 kişi katılım sağladı. Bu yıl kırsal bölgelerdeki okullara giderek kağıdın üretim süreçlerinin ve geri dönüşümün öneminin anlatıldığı köy okulları projesine bu yıl içerisinde 4 bin 300 öğrenci katıldı. Kağıt Müzesi, ilerleyen yıllarda da projenin devamlılığını sürdürerek yarının çocuklarına umut olmaya devam edecek. 
                                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Konuşan Kütüphane Konuşan Kütüphane
Kitap Kahveleri 82 Bin Kişi Ziyaret Etti Kitap Kahveleri 82 Bin Kişi Ziyaret Etti
Girişimci Kadınlar Buluştu Girişimci Kadınlar Buluştu
KO-MEK, 101 Bin 316 Kursiyere Eğitim Verdi KO-MEK, 101 Bin 316 Kursiyere Eğitim Verdi
Başkan Özlü, Umre'den Dönen Vatandaşları Ziyaret Etti Başkan Özlü, Umre'den Dönen Vatandaşları...
Körfez'de Tehlike Arz Eden Binalar Yıkıldı Körfez'de Tehlike Arz Eden Binalar Yıkıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Konuşan Kütüphane
Kısa süre sonra hizmete girecek olan Kartepe Kent Kütüphanesi'nde profesyonel kişilerce seslendirilmiş binlerce...

Haberi Oku