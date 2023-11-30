Kandıralı Üreten Kadınlardan Başkan Büyükakın’a Ziyaret

Kandıra Teksen Kooperatifi Üreten Kadınlar Birliği üyeleri, Başkan Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti

Kandıra’da faaliyet gösteren Teksen Kooperatifi Üreten Kadınlar Birliği üyeleri , tarımsal destekler ve mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, birliğin kurucu başkanı Gönül Çapraz, üyeler Hatice Açıkgöz, Melek Öztürk, Filiz Atalay, Münevver Taş, Emine Korkmaz, Filiz Atalay, Nurhayat Şen, Canan Arı, Nurşen Arı, Işık Aygün, Filiz Türk, Gülsevim Şahin, Günnur Yaşa, Nursel Fidan, Habibe Fidan ve Ceylan Koşar hazır bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Birliğin kurucu başkanı Gönül Çapraz, üreten kadınlar birliğini, Teksen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde kadınlarla bir araya gelerek kurduklarını belirterek, toprağa kadın eli değdiğinde bereketin daha da arttığına inandıklarını söyledi. Başkan Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Çapraz, şöyle konuştu: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle Teksen Mahallemiz güzelleşti. Çiftçilere verilen tarımsal desteklerle üretim her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesinin, özellikle kadın üreticilere yönelik çok sayıda projesinden etkilendik ve bundan dolayı birlik kurmaya karar verdik. Tahir Büyükakın Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kadınlar olarak üretime katkı sunmak için birliğin tarımsal faaliyetleri konusunda destek istiyoruz.”

ÜRETENE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kocaeli’nin üretici kadınlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, sürdürülebilir tarım için üreticilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla geçen sene başlattıkları kadın ve genç çiftçilere öncelik verdikleri “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdiklerini, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİ P) ve “Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” projesi başta olmak üzere mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, modern sera, arıcılık gibi çok sayıda desteklerle çiftçileri katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

KADIN ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ

Üreten ve katma değer katan çiftçilere desteklerinin artarak süreceğini belirten Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Hayata geçirdiğimiz projelerle kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesini de hedefliyoruz. Projelerle ayrıca kadın çiftçilere de istihdam sağlıyoruz. Kadın üreticilerin artmasını amaçlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta birer ilham kaynağı olan siz kadın üreticilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Alın teri ve özverileriyle şehrimize bereket kattığınız için teşekkür ediyorum. Üreten kadın çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz.” Ziyarette kadın üreticiler yaptıkları köy ekmeği ve peynir ile ürettikleri fındıkları Başkan Tahir Büyükakın’a hediye etti.





