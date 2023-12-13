Karamürsel’de Çağdaş Ulaşıma Çağdaş Terminal

DAHA GÜÇLÜ BİR ULAŞIM ALTYAPISI
Yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım bedeliyle dikkat çeken projenin geldiği son durumu yerinde gören Başkan Büyükakın, “Yeni otobüs terminalimiz çağdaş yapısıyla şehrimize modern bir çehre katacak. Enerji verimliliğinden kullanım rahatlığına kadar her şeyi düşündük. Daha güçlü bir ulaşım altyapısı için adım atıyoruz” açıklamasını yaptı. Karamürsel’e yapılan otobüs terminalinin fiziki ilerleme durumu yüzde 45’i bulurken, Dereköy Mahallesi’nde yapılan yeni terminal inşaatı hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, toplamda bin 885 metrekare alana inşa edilen projenin tüm ihtiyaçlara cevap vereceğini de dile getirdi.
HEDEF KOLAY VE MODERN ULAŞIM
Başkan Büyükakın ayrıca, “Dur, durak bilmeden kentimizin her noktasında çalışmaya devam ediyoruz. Karamürsel'deki mevcut terminalin yetersiz kalması üzerine Dereköy Mahallesi'nde inşa ettiğimiz yeni bir otobüs terminaliyle ilçe otobüslerini tek merkezde toplayacağız. Bu projeyle trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” vurgusu da yaptı. Şehirlerarası otobüsler için 12 adet peronun bulunacağı Karamürsel Terminal binasında güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fast food yeri planlandı. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek.