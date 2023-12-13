Karamürsel’de Çağdaş Ulaşıma Çağdaş Terminal

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel’e modern ve işlevsel bir ulaşım altyapısı kazandırmak için hayata geçirilecek Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin inşaatında inceleme gerçekleştirdi. Yolcuların konforunu, güvenliğini ve şehirlerarası ulaşımı daha etkin bir hale getirmek için Karamürsel Otobüs Terminali’nin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nde çağdaş ve güçlü ulaşımın adımlarını birer birer atıyoruz. Karamürsel’in çağdaş terminali de bu adımlarımızdan biri olacak’’ dedi. Başkan Büyükakın’a inceleme sırasında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkan Vekili Mecit Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve teknik ekipler eşlik etti.

DAHA GÜÇLÜ BİR ULAŞIM ALTYAPISI

Yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım bedeliyle dikkat çeken projenin geldiği son durumu yerinde gören Başkan Büyükakın, “Yeni otobüs terminalimiz çağdaş yapısıyla şehrimize modern bir çehre katacak. Enerji verimliliğinden kullanım rahatlığına kadar her şeyi düşündük. Daha güçlü bir ulaşım altyapısı için adım atıyoruz” açıklamasını yaptı. Karamürsel’e yapılan otobüs terminalinin fiziki ilerleme durumu yüzde 45’i bulurken, Dereköy Mahallesi’nde yapılan yeni terminal inşaatı hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, toplamda bin 885 metrekare alana inşa edilen projenin tüm ihtiyaçlara cevap vereceğini de dile getirdi.

HEDEF KOLAY VE MODERN ULAŞIM

Başkan Büyükakın ayrıca, “Dur, durak bilmeden kentimizin her noktasında çalışmaya devam ediyoruz. Karamürsel'deki mevcut terminalin yetersiz kalması üzerine Dereköy Mahallesi'nde inşa ettiğimiz yeni bir otobüs terminaliyle ilçe otobüslerini tek merkezde toplayacağız. Bu projeyle trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” vurgusu da yaptı. Şehirlerarası otobüsler için 12 adet peronun bulunacağı Karamürsel Terminal binasında güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fast food yeri planlandı. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek.





