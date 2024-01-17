KARAOSMANOĞLU İLE 35 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM





CUMHURBAŞKANLIĞI ETİK KURULU ÜYESİ, BİR ÖNCEKİ DÖNEM KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 35 YILLIK VEFALI ARKADAŞIM SN İBRAHİM KARAOSMANOĞLU'NA NAZİK ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK MAKALEME BAŞLAMAK İSTİYORUM. ZİYARETLE İLGİLİ UĞUR TATAR ARKADAŞIMIN BELGESEL HABERİNİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

CUMHURBAŞKANLIĞI ETİK KURULU ÜYESİ, BİR ÖNCEKİ DÖNEM KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 35 YILLIK VEFALI ARKADAŞIM SN İBRAHİM KARAOSMANOĞLU'NA NAZİK ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK MAKALEME BAŞLAMAK İSTİYORUM. ZİYARETLE İLGİLİ UĞUR TATAR ARKADAŞIMIN BELGESEL HABERİNİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

Akrabalık, arkadaşlık, komşuluk

ve tüm insani iilişkilerde vefa önemli vefasızlığın giderek arttığı günümüzde. Vefalı dost ve arkadaşlarımızın kıymetini bilelim ve arkadaşlıklarınızı geliştirelim.

Uzun yıllar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Sn İbrahim Karaosmanoğlu ile ilk kez genç bir gazeteciyken 1989 yılında Yuvacık Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda tanımıştım.

O yıllarda İbrahim Karaosmanoğlu milli görüşün bölgede tek belediye başkanıydı. Vali bey benimde içinde bulunduğum bir grup Kocaelili gazeteciyle o yıllarda inşaatı yeni başlayan Yuvacık Barajı İle bilgi vermek için bölgeye götürmüş, dönüşte İbrahim Karaosmanoğlu’nun misafiri olmuş öğle yemeği yemiştik. Sn Karaosmanoğlu’nun misafirperverliği ve siyah sakalı ile beyefendiliğini hiç unutmuyorum.





İbrahim Karaosmanoğlu ile 35 yıldır dostluk ve arkadaşlığımız devam ediyor. Kendisi ile yurtiçi ve yurtdışında birçok özel belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Kocaeli üzerine birçok kültürel çalışma yaptık sempozyum ve panellerde konuşmalar yapıp bildirilir sundum. Sn Karaosmanoğlu yaptığımız kültürel ve tarih araştırmalarınızı yakından takip ilgi gösterdi.

İKTAV KÜTÜPHANEMİZE ANLAMLI ZİYARET

35 yıllık arkadaşım ve vefalı dostum Sn İbrahim Karaosmanoğlu dün Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek bilgiler aldı, kitapları inceledi başta. Kocaeli kitapları bölümü olmak üzere her ilin kitaplarının olduğu raflarıdaki kitapları inceledi özel

kütüphanemiz ile ilgili TRT tarafından yapılan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.



Sn Başkan Karaosmanoğlu ile geçmiş yılları konuştuk hatıraları bir kez daha yaşadık. Ziyaret ile ilgili 40 yıl önce daha 24 yaşında kurduğum Gebze Gazetesi ile ilgili bilgi verdim, azetenin arşivini

İbrahim bey ile yaptığımız canlı yayını ve Gebze Gazetesi'nde yayınlanan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İKTAV KÜTÜPHANESİ'NE VEFA ZİYARETİ

ÖNCEKİ DÖNEM KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI ETİK KURULU ÜYESİ İBRAHİM KARAOSMANOĞLU GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN'I ZİYARET ETTİ.



KARAOSMANOĞLU KAHRAMAN TARAFINDAN KURULAN İLİM KÜLTÜR VE TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'NİN GEBZE TATLIKUYUDAKİ KÜTÜPHANESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

AN İTİBARİ İLE KARAOSMANOĞLU'NUN ZİYARETİ

DA CANLI YAYINLANIYOR.

KARAOSMANOĞLU HATIRALARINI KİTAP HALİNE GETİRDİ

Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi kütüphanesi olan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi hakkında kendisine bilgi verdim. Kütüphanenin düzenlendiğini ve Kocaeli ile ilgili 1000 adet değişik adla kitap ve yayın olduğunu söyledim. Başkanlığı döneminde basılan kitap ve yayınları gösterdim.

Kütüphanemizin nadir kitaplar bölümünde yer alan nadir kitaplar hakkında bilgi verdim.

Sn Başkan hatıralarını yazıp kitap haline getirdiğini, kütüphanemize imzalayarak hediye edeceğini söyledi.

KARAOSMANOĞLU İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPACAĞIZ

İbrahim Başkan ile sözleştik, önümüzdeki günlerde kendisini İzmit Yuvacık’ta ziyaret ederek ailesi adına kurduğu vakfın hizmetlerini yerinde görüp yazdığı hatıra kltabını alacak, başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında uzun yıllardan beri yayınlanan Devri Alem belgesel TV programı olarak belgesel söyleşi yapacağız. Nazik ziyaretleri için Sn İbrahim başkana teşekkür ediyor, İbrahim Bey döneminde çektiğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihi belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler...



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