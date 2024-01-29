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Kartepe’ye Akın Eden Kayakseverler Uzun Araç Kuyrukları Oluşturdu

Türkiye’nin en önemli kış turizm destinasyonları arasında yer alan Kartepe’de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kartepe'ye Akın Eden Kayakseverler Uzun Araç Kuyrukları Oluşturdu

29 Ocak 2024 Pazartesi 13:31

 Hafta sonu zirveye adeta akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.   
  İstanbul’a yakınlığıyla bilinen gözde turizm merkezlerinden Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla zirveye çıkış ve inişlerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.   
  Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarıyla bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.  Jandarma ekipleri de trafik yoğunluğunu en aza indirmek için bölgede görev yapıyor.  
                                       


İHA
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