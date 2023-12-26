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Keleş’ten ‘Yarısı Bizden’ kampanya çağrısı

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve İstanbul genelinde hayata geçirilen “Yarısı Bizden” Kampanyası’nın Kocaeli’yi de kapsaması gerektiğini belirtti.

Keleş'ten ‘Yarısı Bizden' kampanya çağrısı

26 Aralık 2023 Salı 11:28

Kentsel Dönüşüm çalışmaları için düzenlenen kampanyada toplamda 350 bin konutun dönüşü hedeflenmekted. Bu Kampanya ile her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon TL destek, bunun 700 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si tahliye, kira yardımı ve 700 bin TL’si de düşük faizli kredi desteği olarak sağlanacak.

 

80-100 BİN ARASI DAİRENİN YENİLENMESİ GEREK

 

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş yaptığı açıklamada, “Kocaeli olarak İstanbul ile aynı deprem riski taşıyan şehrimiz de yaklaşık 315 bin yapı stoğumuz bulunmaktadır. Bu yapı stoğumuzun Yarısının 150 bin ’in 1999 öncesi yapılar ve bu yapılarımızın bir sefer deprem geçirmiş olması gerçeği ile şehrimizin en öncelikli acil ihtiyacı olan Kentsel Dönüşüm çalışmaları olmalıdır. Bu noktada yaklaşık 5 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde başlatılan 1999 depremini yaşamış yapı stoğumuzun taraması ve performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Deprem görmüş yüzde 90 yapımızın tarandığı, sahadan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yaklaşık 20-25 bin yapının, yani 80-100 bin arasındaki dairenin bağımsız bölümün öncelikli yenilenmesi gerektiği öngörülmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız önümüzdeki günlerde tarama tamamlandıktan sonra şehrimizdeki 1999 öncesi yapı stoğumuzla ilgili sonuçları kamuoyuna paylaşacaktır. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan riskli binalarımızda Kentsel Dönüşüm çalışmaları hızlanması öngörülmektedir, fakat son yıllarda yaşanan Küresel Ekonomik krizler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek Enflasyon ortaya çıkarmıştır.

 

KAMPANYANIN KOCAELİ’Yİ DE KAPSAMASI GEREK

 

İnşaat maliyetlerimiz son 5 yılda 10 kat artmıştır. Maalesef vatandaşlarımızın satın alma gücü, özellikle ücretli kesim için bu oranda yükselmemiştir. Kentsel Dönüşüm ile evini yenilemek isteyen orta ve dar gelirli vatandaşlarımız için bu sebepten dolayı, ciddi bir finansman ihtiyacı doğmuştur. İstanbul’umuz da hayatta geçen, evini yenilemek isteyen vatandaşlarımız için ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının Kocaeli’yi de kapsaması gerektiğini, depremin siyaset üstü bir konu olduğu gerçeğinden yola çıkarak, tüm şehrimizdeki siyasi partilerimiz bir araya gelerek bu kampanyaya Kocaeli ilimizi de dahil olmasına yönelik çalışmaları önem arz etmektedir.

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