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Kilometrelerce Uzaktan Gün Batımı İzlemeye Geliyorlar

Palamar Tepesi’nin gün batımı manzarasını görmek isteyenler kilometrelerce uzaktan geliyorlar

Kilometrelerce Uzaktan Gün Batımı İzlemeye Geliyorlar

14 Nisan 2024 Pazar 21:19

Kocaeli'de bulunan Palamar Tepesi gün batımı manzarasıyla görenleri mest ediyor. Bayram tatiliyle birlikte binlerce vatandaş kilometrelerce uzaktan Palamar Tepesi’nde gün batımı izlemeye geliyor.   
  Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi manzarasıyla görenleri mest ediyor. İstanbul’a yakın olan yerler özellikle günü birlik tatil yapanlar veya çadır kurarak kamp yapan vatandaşların uğrak noktası. Palamar Tepesi gün batımı manzarasını izlemek isteyen binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların ve çiftler tepeye oturarak gün batımı manzarasını izliyor. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. 
  Manzarayı izlemek üzere alanda bulunan kampçı Eray Tuberk , “Biz İzmitli olduğumuz işin sürekli buraya geliyoruz. Buralı sayılırız yani, Hafta sonları ve özel günlerimizde de geliyoruz. Özellikle burada duruyoruz ama çok aşağıya inmiyoruz. Tabi ki herkese tavsiye ederim ama çokta tavsiye etmemek gerekir diye düşünüyorum. Buraları gerçekten temizliyoruz biz gelenler çok pis bırakıyorlar çünkü. Bizde gün batımı izliyoruz ve izleyeceğiz bugünde” şeklinde konuştu. 
                                    


İHA
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