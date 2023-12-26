KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN İLE BELGESEL SÖYLEŞİ







KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR SN.TAHİR BÜYÜKAKIN'I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK KOCAELİ ÜZERİNE BELGESEL TADINDA SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK. MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR SN.TAHİR BÜYÜKAKIN'I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK KOCAELİ ÜZERİNE BELGESEL TADINDA SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK. MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER.

KİTAP VE BELGESELİMİZİ HEDİYE ETTİK



Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın'a Sarıkamış harekatının yıl dönümü dolayısı ile

Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan (7 DEVLETLE 10 CEPHE) Şehitlere vefa kitabımızı hediye ettik.

KAFKAS CEPHESİ İLE İLGİLİ BELGESELLERİMİZ

SARIKAMIŞ HAREKATI BELGESELİ 1. bölüm



SARIKAMIŞ HAREKATI BELGESELİ 2. bölüm

HÜNKAR ÇAYIRI'NDA DÜZENLEME YAPILACAK

Tahir Başkan ile bir çok konu konuştuk önümüzdeki günlerde. Gebze’deki makamında

olarak belgesel çekimi sözü aldım.



Hünkar Çayırı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak Park düzenlemesine yakında başlayacağız dedi.

Tahir Bey'in Hünkar Çayırı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Kocaeli Fatih’e Vefa Borcunu Ödeyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Hünkar Çayırı’nda önemli açıklamalar yaptı.



Kocaeli bölgesinin tarih ve kültür turizminde çok önemli yeri olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı ile ilgili çok güzel gelişmeler oluyor. İKTAV Belgesel Yayıncılık

olarak hazırladığımız Fatih’in Gençlere Rol Model Hayatı belgeselini sizlerle paylaşıyoruz.

Başkan Hünkar Çayırı’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Gebze’deki Hünkâr Çayırı’nda inceleme yaptı. Başkan Büyükakın, “Bu alanda İstanbul’daki Panorama 1453’e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Gebze’deki Hünkâr Çayırı’nda inceleme yaptı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik personellerde incelemede hazır bulundu. Hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, AK Parti Gebze İlçesi 100. Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde Hünkar Çayırı için müjde verdi. Başkan Büyükakın, “Bu alanda İstanbul’daki Panorama 1453’e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın Otağı’nı canlandıran bir kısımda orada olacak” dedi.

“HÜNKÂR ÇAYIRI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR PROJE HAZIRLANIYOR”

Panorama 1453’e benzer bir yapının bu alana kazandırılmasının yanında geri kalan kısımda rekreasyon alanı olarak tasarlanacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, “200 dönümün tamamı şu anda Gebze Belediyesi’nin elindedir. Gebze Belediyesi arazinin devrini de aldı. Hemen aşağısında Marmaray İstasyonu da var. Orası muhteşem bir cazibe noktası olacak. Şu anda İstanbul’daki minyatürü yapan projecilerle çalışıyoruz. Hünkâr Çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor. Projemiz tamamlanır tamamlanmaz da hızlı bir şekilde sahaya gireceğiz. Bu alan başta bölgemiz ve kentimizin yanı sıra Türkiye için de cazibe alanı olacak” açıklamasını yaptı.

“KOCAELİ’YE ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK”





Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Hünkâr Çayırı’nı karış karış gezen ve her detay üzerinde değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, incelemedeki heyetle birlikte projenin kente katacağı büyük bir değer üzerine de görüş alışverişi yaptı. Projenin her safhasıyla da yakından ilgileneceğini belirten Başkan Büyükakın, çalışmanın Kocaeli’ye çok büyük değer katacağını da belirtti.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEMİNERİ

VAKIF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. VE VAKIFLAR İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KOCAELİDEKİ VAKIFLAR İÇİN DÜZENLENEN EĞİTİM SEMİNERİNE

ADINA KATLDIM

Vakıflar İstanbul bölge müdür yardımcısının başkanlığında üst düzey yöneticilerin katıldığı KOCAELİ TİCARET ODASINDAKİ semlner de Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda Vakıf temsilcisi katıldı

Seminer de bölge müdürlüğünde görevli Ulvi Telli görsel sunumlarla bilgi verdi seminerden sonra Ulvi beye Tuna dan Bir Tarih Akar. Kitabımız İle Dr Metin ERİŞ in yazdığı Bir Beldenin Doğuşu Dilovası SANAYİCİLER VAKFI kitaplarını hediye ettik

VAKIFLAR TARİHİ BELGESELLERİ İLE TÜM VAKIF İNSANLARINA BELGESEL TADINDA SELAM OLSUN

Vakıflar genel müdürlüğü Vakıf hizmetleri daire Başkanlığı vakıflar İstanbul bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde bizde ilim kültür tarih ve teknoloji Vakfı olarak söz alıp Vakıflar meclisi üye seçimlerinin e devlet yerine fiziki ortamlarda yapılmasını Vakıflar genel müdürlüğü bünyesinde cumhuriyet döneminde kurulan ve yeni Vakıflar olarak adlandırılan vakıflarla ilgili özel bir birim kurulmasını Vakıf kurmak isteyenlere destek verecek danışmanlık yapacak bir birimin kurulmasını önerdim

Başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında her gün yayınlanan devri alem belgesel tv programı

olarak tüm Vakıf insanlarına Vakıflar tarihi Belgeseli tadında selam olsun diyor seminere katılan Vakıflar İstanbul bölge müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz