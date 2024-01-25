KOCAELİ KARTEPE ZİRVESİ'NDE 44 YILLIK BELGESELCİLİK HATIRALARIM





Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın en kolay yolu yaşanmış hatıraları yazmak ve sosyal medya üzerinden paylaşarak sözlü tarihi belge haline getirmektir. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın en kolay yolu yaşanmış hatıraları yazmak ve sosyal medya üzerinden paylaşarak sözlü tarihi belge haline getirmektir.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kocaeli Kartepe turizm merkezinin 44 yıllık canlı şahidi olarak Kartepe ile ilgili yazılar yazıyor, canlı makaleler yayınlıyor ve belgeseller çekiyorum.

KEL TEPE'DEN KARTEPEYE CANLI MAKALE

AN İTİBARİ İLE 24 OCAK 2024 BELGESEL TADINNDA KOCAELİ KARTEPE KUZU YAYLA TABİAT PARKI'NDAN

ve

CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

KEL TEPE NASIL KAR TEPE OLDU?

KARTEPE TELEFERİK İNŞAATI NE ZAMAN BİTECEK

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARTEPEYİ KORUMALI RANTA KURBAN ETMEMELİ







Dağlar zirveler beni hep etkiler: Nur dağı, Hıra dağı, Tanrı dağları, Altaylar ve Anadolu dağları... Çocukluk yıllarımda Giresun Espiye tarihi Bayramoğlu nahiyesi Soğukpınar Dikmen köyündeki köm evimizin küçük penceresinden Avut tepesi ve Kızılkaya maden dağları, zirvesi ile gürgen ağaçları ile kaplı Anlak gıranını seyir eder hayaller kurar. Yalak oba yaylasında 3000 metre yüksekliğindeki Ahılbaba dağı zirvesine çıkmayı hayal ederdim.

KARTEPE SAMANLI DAĞLARI

Kocaeli’nin turizmde marka değeri Kartepe Samanlı dağlarının zirveleri gençlik yıllarımın aşkı sevdası her şeyi. Kartepe'nin kel tepe diye söylendiği 1980'li yıllarda Kullar'dan bir grup arkadaşla Kartepe kuzu yaylaya traktörle gittiğimiz o günleri hiç unutmuyor. 500 yıllık gürgen ağacı dininde yaptığımız piknik halen gözlerimin önünde. Göze sularının şırıl şırıl aktığı asırlık gürgen ağaçları ile kaplı kuzu yayla düzlüğünde kuzu kulağı ve mantar topladığım gençlik yılları gürgen ağaçları arasından İzmit ve Sapanca gölünü seyrederek derin hayallere daldığım günler çok gerilerde kaldı keşke bu bölge gerçek anlamda korunabilseydi.

KARTEPE ZİRVELERİ NE KAZANDIRDI?

Belgesel Tadında Kartepe Zirvesinden Notlar

Kocaeli 4. Kartepe Zirvesi 24 Mart 2022 tarihinde başladı. Zirvenin açılışı İçin Kartepe Zirvesine giderken Kartepe’nin ihtişamlı manzarasını doya doya seyredip belgeselini çektim Kartepe gerçekten ilimiz Kocaeli için büyük bir şans Kartepe’nin bir kişiye verilmesi büyük bir hata“Kartepe Zirvesi” Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü zirvesini gazeteci ve belgeselci olarak takip edip Gebze Gazetesi’nde

da zirveyi canlı yayınlayarak belgeselcilik görevimizi yaptık. Canlı yayın lingini sizlerle paylaşıyorumÖnce zirvenin belgesel sinevizyonunu birlikte izleyelimZirve ile ilgili canlı yayınBüyükşehir Başkanı KonuştuKartepe zirvesinin ev sahibi Marmara belediyeler birliği başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç Dr Tahir Büyükakın Tahir beyin konuşmasını da canlı yayınladık

olarak canlı yayınlıyoruzKartepe de tek bir firmaya ait otel var. Bu otel sahibi adeta bölgeyi tümü İle ele geçirip istediği gibi kullanıyor. Rekabet ve gerekli denetim yok fiyatlar çok pahalı.Kocaeli’nin geleceğine yön verecek bu önemli zirveye bu otel yetersiz. Kocaeli büyük şehir başkanı Tahir beye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu seneki zirvenin 4 milyon liradan fazlaya mal olduğu söyleniyor. Belediyemiz bu paralarla Kartepe de zirveye uygun bit kongre merkezi yapılabilir. Belediyenin paraları israf edilmez gerçek anlamda kongreler hedefine ulaşır.Kartepe Zirvesi ile İlgili Gazetemizde Belgeselcinin not defterinde yayınlanan. Makalemizin tümünü bu linkden okuyabilirsiniz



ADINI KARTEPE DAĞINDAN ALAN KOCAELİ KARTEPE İLÇESİ NİN TARİHİ GEÇMİŞİ

Tarih: Merkez belediye Köseköy' ün kuruluşu 1600'lüyıllara kadar gitmektedir. Ancak zaman zaman yapılan kazılarda ortaya çıkan Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ve mezarlara bakıldığında Köseköy'ün kuruluşunun 1600'lü yıllardan çok daha önceki tarihlere dayandığı, Bitinya ile başladığı söylenebilir. Kurtuluş Savaşı'nda çevre köylerde ikamet eden Rumlar hem beldeye hem de belde halkına büyük zarar vermişlerdir. 1925 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi sonunda Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen vatandaşların yerleşmeleri ile göç almaya başlayan Köseköy, daha sonraki yıllarda başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülkemizin değişik yörelerinden göç almaya devam etmiştir. 1955 yılında yapılan genel nüfus sayımında 400 civarında nüfusa sahip Köseköy, 1960 yılından itibaren lastik fabrikaları ve diğer sanayi tesislerinin kurulup gelişmesi ile hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiş ve 1970'li yılların başlarında 2000 nüfusa ulaşarak belediye kurulması için yapılan referandum sonucunda belediye statüsüne kavuşmuştur. 22.3.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun ile Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent,Arslanbey, Sarımeşe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Köseköy İlk Kademe Belediyesinekatılmıştır. Köseköy Belediyesi merkez olmuş; Sultaniye, Pazarçayırı, Örnekköy,Karatepe, Balaban, Nusretiye, Şirinsulhiye, Avluburun, Eşme, Ahmediye, Ketencilerköyleri merkeze bağlanmış ve Köseköy Belediyesi'nin adı Kartepeolarakdeğiştirilmiştir. Böylece Kocaeli ilinin Kartepe ilçesi oluşturulmuştur.



Kültür ve Turizm: Kartepe ilçesi, İzmit Samanlı Dağları'nın ve Kocaeli Platosu yüksekliklerinin arasında kalır. Maşukiye; Samanlı Dağı etekleri ile Sapanca Gölü'nün güney batı kıyısı arasında; doğası, yeşili, pınarı, vadisi, şelaleri, dereleri, meyve bahçeleri ile ünlü şirin bir tatil bölgesidir. Maşukiye, ana güzergahlara çok yakın, ulaşımın da çok rahat olması nedeniyle bölgede doğa turizminin gelişmesinde öncü rol oynamaktadır. Marmara Bölgesi'nin Uludağ'dan sonra en çok ziyaretçi çeken kış turizm merkezi olan Kartepe ilçesi, kış turizminin yanı sıra çevresindeki yaylaları, kanyoları ve Maşukiye'deki şifalı suyu ile adeta bir cenneti andırmaktadır. 2004 yılından Kartepe'ninSarımeşe semtinde Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri düzenlenmektedir. Kartepe'ninUzuntarla semtinde bulunan Sukaypark'da su sporları yapılmaktadır.



Nüfus: Kartepe nüfusu 2016 yıl sonu verilerine göre 111.790’ dır. Bu nüfus, 56.854 erkek ve 54.936 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,86 erkek, %49,14 kadındır.(Kaynak.

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Yazımı Bursa da zaman şiiri ile gönüllerimizde taht kuran bize buram buram Bursa tsrihini yaşatan Ahmet Hamdi Tanpınar ın Dağlar şiiri ile noktalıyorum.

Göklere dayanan karlı tepesi

Ey sıla yolunu bağlayan dağlar!

Üstünde rüzgârın geniş nefesi

Eteğinde seller çağlayan dağlar!

Her akşam ufkunuz kızıl bir nehre

Bürünüp yanarken bulutlu dağlar,

Hıçkırır ve derim doğduğum şehre