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Kocaeli'de Toplu Taşıma 7/24 Kontrol Altında

UlaşımPark kontrol merkezini hizmete alan Büyükşehir, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını 7/24 takip ederek güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.

Kocaeli'de Toplu Taşıma 7/24 Kontrol Altında

08 Şubat 2024 Perşembe 12:15

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UlaşımPark A.Ş. bünyesinde yer alan otobüslerin izlendiği kontrol merkezini hizmete açtı. Körfez'de inşası tamamlanan yeni kontrol merkezini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve UlaşımPark AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal ziyaret etti. 
 İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, "UlaşımPark Kontrol Merkezi binasını hizmete alarak otobüs, tramvay ve otoparklar ile şehirlerarası otobüs terminalinde güvenlik ve denetimi de üst seviyeye çıkardık. Kocaelililere daha güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediyemize bağlı otobüslerde, tramvaylarda, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ve otoparklarda denetim ve kontrol en üst seviyede gerçekleşmeye devam edecek" dedi. 
   
 "Kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor" 
 Kontrol merkezinde 7/24 denetim ve kontrol yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen yeni kontrol merkezi, toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve kesintisiz seyretmesi adına gerek araç takip ve kamera sistemleriyle güzergah, yolcu yoğunluğu, sürücü sürüş denetimleri ve trafik güvenliği gibi bir çok alanda uzaktan kontrollerle tüm araçlarda anlık takip ve kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor" ifadelerini kullandı. 
                                   


İHA
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