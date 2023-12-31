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Kocaeli'de Yılbaşında 3 Bin 277 Güvenlik Personeli Görev Yapıyor

Kocaeli'de yılbaşı akşamı görevi başında olan kolluk kuvvetleri, itfaiye ve acil sağlık personelini ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün itibarıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizce toplam 3 bin 277 güvenlik personeli, 350 araç, 2 dron, 3 dedektör köpek görevlendirilmiş ve hassasiyetle güvenlikli tedbirlerini almış bulunuyoruz" dedi.

Kocaeli'de Yılbaşında 3 Bin 277 Güvenlik Personeli Görev Yapıyor

31 Aralık 2023 Pazar 22:50

 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yıla görevi başında girecek olan jandarma ile polis memuru, itfaiye ekipleri ve hastane acil personelini ziyaret etti. Vali Yavuz, ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri ve çalışmaları yerinde inceleyerek, yeni yıllarını tebrik etti. Vali Yavuz, ilk olarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Kartepe’de uygulama noktasını ziyaret eden Vali Yavuz, sürücülerin yeni yıllarını kutlayarak, hız yapmamaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, itfaiye müfrezesindeki personele ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hasta ve personele de karanfil dağıttı.  
 
  "Şehit düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" 
  Yeni yılın barış ve huzur getirmesini dileyen Vali Yavuz, “Dünyada akan kan ve gözyaşına yeni yılın çare olmasını diliyorum. Başta Rusya-Ukrayna, diğer taraftan İsrail ve Filistin arasında meydana gelen savaşın biran önce bitmesini temenni ediyorum. Ülkemizi hedef alan küresel güçlerin de desteklediği terör örgütlerinin faaliyetlerinin son bulmasını temenni ediyorum. Son terörist kalıncaya kadar bu konudaki mücadelemizin devam edeceğini, terör örgütleriyle ve musahipleriyle mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu vesileyle son zamanlarda kahramanca şehit düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine bir kez sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu. 
 
  "3 bin 277 güvenlik personeli, 350 araç, 2 dron, 3 dedektör köpek görevlendirildi" 
  2024 yılına girerken hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Vali Yavuz, "Valiliğimiz koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerimiz, belediyelerimiz, sağlık kuruluşlarımız, elektrik idaremiz, aklınıza gelebilecek tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyonumuzda gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün itibarıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizce toplam 3 bin 277 güvenlik personeli, 350 araç, 2 dron, 3 dedektör köpek görevlendirilmiş ve hassasiyetle güvenlikli tedbirlerini almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu. 
 
  "53 istasyonda 182 sağlık personelimiz hazır" 
  Yeni yıl akşamı için alınan tedbirlerden bahseden Vali Yavuz, "83 ambulansımız, 53 istasyonda 182 sağlık personelimiz, sahte ve kaçak içkiye yönelik olarak 59 gıda mühendisimiz, SEDAŞ elektrik kesintilerine karşı 56 personel, 40 araç ve 3 mobil jeneratörle, su ve kanalizasyon idaremiz 28 personel ve 45 araç ile kara yolları teşkilatımız, 20 personel, 9 araç ile Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 14 personel ve 8 araçla, İtfaiye Daire Başkanlığımız yangınlara karşı 172 personel, 19 itfaiye aracı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 120 personel, 25 araç ve 6 çekiciyle, Ticaret İl Müdürlüğümüz de fahiş fiyat uygulamalarına yönelik olarak ekipleriyle sahada bulunacaktır. Kısacası bu gece 3 bin 928 personel, 503 araç, 6 çekici, 3 mobil jeneratör, 2 dron, 3 dedektör köpeğiyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız sahada bulunacak. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yılbaşı geçirmesini sağlamak üzere hepimiz ayaktayız. Bir kez daha başta Kocaeli kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, başarı ve huzur dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. 
  Vali Yavuz'a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti. 
                              


İHA
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