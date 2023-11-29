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Kocaeli'nin dağlarına lapa lapa kar yağıyor

Geçtiğimiz hafta mevsimin ilk kar yağışının başladığı Kocaeli'nin yüksek kesimleri, dün yeniden başlayan yağış ile adeta beyaza büründü. Lapa lapa kar yağışının devam ettiği Beşkayalar'da kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Aksiyon tutkunları ise karın tadını ATV'ler ile çıkardı.

Kocaeli'nin dağlarına lapa lapa kar yağıyor

29 Kasım 2023 Çarşamba 10:57

Geçtiğimiz hafta mevsimin ilk karının düştüğü Kocaeli'nin yüksek kesimleri, dün yeniden başlayan yoğun yağış ile beyaza büründü. Yer yer 20 santim karın olduğu bölgede muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Dron ile çekilen lapa lapa kar yağışı izleyenleri mest etti. Adrenalin tutkunları ise yağışın tadını ATV'ler ile çıkardı. Başiskele ilçesinde bulunan Beşkayalar vadisi, adrenalin tutkunlarının ilk adresi oluyor.

 

"Beşkayalar sanki sizi bambaşka şehirde hissettiriyor"

İş arkadaşlarıyla kar yağışının tadını çıkaran Mehmet Ali Kaşka, "İş arkadaşlarımız ile beraber ATV'lerle Menekşe Yaylasına geldik. Hava çok güzel ve temiz. Güzel bir gün geçiriyoruz. Göründüğü gibi çok soğuk hava yok, arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Doğayı seviyorum, iş arkadaşlarım ile sık sık aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Kocaeli güzel bir yer. Konum itibariyle yaklaşık 20-30 dakika kar ile buluşabiliyorsunuz. Aşağıda kesimlerde kar yok ama burası sanki sizi bambaşka şehirde hissettiriyor" diye konuştu.

 

"Kasım'da muhteşem bir güzellik oluştu"

ATV'lerle karda tur atan Hatice Elcil ise, "Kasım'da muhteşem bir güzellik oluştu. Her zaman rastlayabileceğimiz bir şey değil. Bu güzel günü iş arkadaşlarımızla değerlendirmek istedik. ATV'le bindik ve buraya geldik, eğlendik. Lapa lapa kar yağıyor. Fotoğraflar çekildik. Bir daha böyle kar bulunmaz, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

 

"Kasım ayında Kocaeli’de yapılan ATV turları başka oluyor"

Adrenalin tutkunlarından Özge Ocak ise konuşmasında, "Çok güzel kar yağışı var. Lapa lapa kar yağıyor. Kasım ayında Kocaeli’de yapılan ATV turları başka oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte eğlenmeye geldik, karın tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.



İHA
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