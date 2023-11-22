banner959
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOİDER ve Uğur Okulları’ndan KOTO’ya ziyaret

Kentin istişare noktası Kocaeli Ticaret Odası, görüşmelerle dolu yoğun bir haftayı geride bıraktı.

KOİDER ve Uğur Okulları'ndan KOTO'ya ziyaret

22 Kasım 2023 Çarşamba 11:10

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Uğur Okulları Körfez Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Lise ve Ortaokul Müdürü Serkan Savaş’ı ağırladı. KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan’ın da yer aldığı ziyarette konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Oda olarak, kentimizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunan tüm kurumlarla etkili diyalog içerisinde olmayı önemsiyoruz” dedi. Ziyaretlerde, KOTO ve kurumların çalışmaları değerlendirildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sürdürülebilir Mimarlık Tasarımı Cami Sürdürülebilir Mimarlık Tasarımı Cami
Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı
Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü...
En Anlamlı 24 Kasım Hediyesi En Anlamlı 24 Kasım Hediyesi
Başkan Söğüt, Emekli Personellere Plaket Takdim Etti Başkan Söğüt, Emekli Personellere Plaket Takdim...
Körfez'de "Kapak Kapak Mutluluk" Körfez'de "Kapak Kapak Mutluluk"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sürdürülebilir Mimarlık Tasarımı Cami
GTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenimiz, Karamürsel Akçakoca Cami projesini “Sürdürülebilir Mimarlık”...

Haberi Oku