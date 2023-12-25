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Köseler Mahalle Konağı'nda Sona Doğru

Dilovası'nda mahalle sakinlerinin ortak talebi olan Köseler Mahalle Konağı’nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Köseler Mahalle Konağı'nda Sona Doğru

25 Aralık 2023 Pazartesi 18:12

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in 2019 seçim beyannamesinde yer alan ve mahalle sakinlerinin ortak talebi olan Köseler Mahalle Konağı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Mahalle konaklarının vatandaşlar arasındaki dayanışmayı artıracağının altını çizen Başkan Şayir, "Tüm mahallerimizde her yaştan insanımızın faydalanacağı konaklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Köseler Mahalle Konağı'nın yapımına da devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız mahalle konakları vatandaşlarımızın pandemi sonrası sosyal yaşamlarına birlik ve beraberlik içinde katkı sağlamaktadır. Köseler Mahalle                                     


İHA
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