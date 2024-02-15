GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 15 Şubat 2024 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

15 Şubat 2024 Perşembe 10:04

 

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde değerli kültür sanat ve gazeteci arkadaşlarımız ile belgesel tadında canlı söyleşiler yapmaya devam ediyoruz. Yazar, sanatçı, söz yazarı ve besteci Nedret Demir ile ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz:

https://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/ismail-kahraman-ve-nedret-demirden-sanat-dunyamizda-devri-alem-programi-h55080.html

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/915111556604764

GEBZE GAZETESİ HABER METNİ

İsmail Kahraman ve Nedret Demir'den Sanat Dünyamızda Devri Alem Programı

Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman ve TGRT'nin Devri Alem belgesel program yönetmeni olan İsmail Kahraman ile şair, yazar ve besteci Nedret Demir, bir araya gelerek Sanat Dünyamızda Devri Alem programını hazırlayıp sundular. Program, www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com üzerinden canlı olarak yayınlandı ve sanatseverlerle buluştu. Programda, sanat dünyasının derinliklerine bir yolculuk yapıldı ve önemli bilgiler paylaşıldı. İsmail Kahraman'ın belgeselcilik tecrübesi ve Nedret Demir'in şiir, yazı ve müzik alanındaki uzmanlığı, programı izleyiciler için eşsiz bir deneyim haline getirdi. Sanatın farklı alanlarına dair derinlemesine analizlerin yanı sıra, şair Nedret Demir'in kendi eserlerinden örnekler de programa renk kattı.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/349420714664858

SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/Yiaqxc9spiwEU2Hx/?mibextid=WC7FNe



TARİHÇİ YAZAR RECEP KANKAL İLE CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU

Tarihçi Yazar Recep Kankal ile canlı yayın da kültür yolculuğa çıkıp tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık

Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz

https://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/tarihci-yazar-recep-kankal-ile-ozel-roportaj-h55079.html

Tarihçi yazar Recep Kankal ve şehir tarihinin derinliklerine dair heyecan verici bir söyleşi için www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'un canlı yayınına konuk oldu! Gebze Gazetesi kurucusu ve TGRT Belgesel'de Devri Alem Belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ile gerçekleşen bu etkileyici söyleşi, tarih meraklılarını büyülü bir yolculuğa çıkardı.Canlı Yayını izlemek için TIKLAYINIZhttps://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3494207146648584




ŞİİR VE DESTAN TADINDA DEVRİ ALEM

Şair ve Destancı. Çocukluk arkadaşım Süleyman Usta ile www.iktav.com Kütüphanemizi ziyaret edip www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'un ortak canlı yayınında şiir tadında Söyleştik. Kültür, sanat ve belgesel sinema üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleşti. İzleyiciler, bu değerli etkinliği kaçırmamak için söyleşinin kaydını izleyebilirler.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1093334185051909

ŞAİR VE DESTAN YAZAN ARKADAŞIM SÜLEYMAN USTANIN. KALEMİNDEN www.ismailkahraman.net

İSMAİL KAHRAMAN

Belgesel tadında bir şiir yazsak
Ancak İsmail Kahramana yazılır
Devri alem edip dünyayı gezsek
Devri Alem İsmail Bey'e yazılır

Espiye ilçesi Dikmen köyünden
Küçükken çok içti Yayla suyundan
Taviz vermez güzel ahlak huyundan
Azimlidir çalışkandır İsmail Kahraman

Kocaeli Gebze'de ikamet eder
İlim irfan ehlidir okumayı çok sever
kütüphanesi var gelin okuyun der
Devri alem seyredelim İsmail Beyle

Halkın Can damarı halkın sesidir
Vatan sevgisini imandan bilir
Anadolum Türkiyem tek adresidir
Kuranın emrinde İsmail Kahraman

Süleyman sizlere tarif eyledi
Milli eğitimde maarif eyledi
Ömür boyu sağlık sıhhat diledi
İyi ki varsın diyorum İsmail Kahraman

Süleyman USTA ESPİYE GİRESUN

Değerli arkadaşım Süleyman Usta ve birlikte İKTAV Kütüphanemizi ziyaret eden değerli arkadaşlarına teşekkür ederiz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'ye Engelsiz Yaşam Merkezi Kazandırılıyor Gebze'ye Engelsiz Yaşam Merkezi Kazandırılıyor
Bu Kafede Çay 3 TL Bu Kafede Çay 3 TL
Markette Mide Bulandıran Görüntü: Ambalajı Kurtlanmış Süt Ürünü Çıktı Markette Mide Bulandıran Görüntü: Ambalajı Kurtlanmış...
Başkan Bıyık: Başkan Bıyık: "Gençlerle Aramızda Her Zaman Abi-Kardeş...
Belediye Personellerine Türkiye'nin Güzelliklerini Anlattılar Belediye Personellerine Türkiye'nin Güzelliklerini...
Tersane Personellerine Yangın Eğitimi Tersane Personellerine Yangın Eğitimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gebze'ye Engelsiz Yaşam Merkezi Kazandırılıyor
Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmaların yüzde yüzde 50'si tamamlandı. 6 bin 751 metrekare alana...

Haberi Oku