KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde değerli kültür sanat ve gazeteci arkadaşlarımız ile belgesel tadında canlı söyleşiler yapmaya devam ediyoruz. Yazar, sanatçı, söz yazarı ve besteci Nedret Demir ile ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz: İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde değerli kültür sanat ve gazeteci arkadaşlarımız ile belgesel tadında canlı söyleşiler yapmaya devam ediyoruz. Yazar, sanatçı, söz yazarı ve besteci Nedret Demir ile ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz:





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GEBZE GAZETESİ HABER METNİ



İsmail Kahraman ve Nedret Demir'den Sanat Dünyamızda Devri Alem Programı



Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman ve TGRT'nin Devri Alem belgesel program yönetmeni olan İsmail Kahraman ile şair, yazar ve besteci Nedret Demir, bir araya gelerek Sanat Dünyamızda Devri Alem programını hazırlayıp sundular. Program,

ve

üzerinden canlı olarak yayınlandı ve sanatseverlerle buluştu. Programda, sanat dünyasının derinliklerine bir yolculuk yapıldı ve önemli bilgiler paylaşıldı. İsmail Kahraman'ın belgeselcilik tecrübesi ve Nedret Demir'in şiir, yazı ve müzik alanındaki uzmanlığı, programı izleyiciler için eşsiz bir deneyim haline getirdi. Sanatın farklı alanlarına dair derinlemesine analizlerin yanı sıra, şair Nedret Demir'in kendi eserlerinden örnekler de programa renk kattı.

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SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMIM

TARİHÇİ YAZAR RECEP KANKAL İLE CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU

Tarihçi Yazar Recep Kankal ile canlı yayın da kültür yolculuğa çıkıp tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık

Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz

Tarihçi yazar Recep Kankal ve şehir tarihinin derinliklerine dair heyecan verici bir söyleşi için

ve

'un canlı yayınına konuk oldu! Gebze Gazetesi kurucusu ve TGRT Belgesel'de Devri Alem Belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ile gerçekleşen bu etkileyici söyleşi, tarih meraklılarını büyülü bir yolculuğa çıkardı.Canlı Yayını izlemek için TIKLAYINIZhttps://

ŞİİR VE DESTAN TADINDA DEVRİ ALEM

Şair ve Destancı. Çocukluk arkadaşım Süleyman Usta ile

Kütüphanemizi ziyaret edip

ve

'un ortak canlı yayınında şiir tadında Söyleştik. Kültür, sanat ve belgesel sinema üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleşti. İzleyiciler, bu değerli etkinliği kaçırmamak için söyleşinin kaydını izleyebilirler.



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ŞAİR VE DESTAN YAZAN ARKADAŞIM SÜLEYMAN USTANIN. KALEMİNDEN

İSMAİL KAHRAMAN

Belgesel tadında bir şiir yazsak

Ancak İsmail Kahramana yazılır

Devri alem edip dünyayı gezsek

Devri Alem İsmail Bey'e yazılır

Espiye ilçesi Dikmen köyünden

Küçükken çok içti Yayla suyundan

Taviz vermez güzel ahlak huyundan

Azimlidir çalışkandır İsmail Kahraman

Kocaeli Gebze'de ikamet eder

İlim irfan ehlidir okumayı çok sever

kütüphanesi var gelin okuyun der

Devri alem seyredelim İsmail Beyle

Halkın Can damarı halkın sesidir

Vatan sevgisini imandan bilir

Anadolum Türkiyem tek adresidir

Kuranın emrinde İsmail Kahraman

Süleyman sizlere tarif eyledi

Milli eğitimde maarif eyledi

Ömür boyu sağlık sıhhat diledi

İyi ki varsın diyorum İsmail Kahraman

Süleyman USTA ESPİYE GİRESUN

Değerli arkadaşım Süleyman Usta ve birlikte İKTAV Kütüphanemizi ziyaret eden değerli arkadaşlarına teşekkür ederiz