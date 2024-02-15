KÜLTÜR VE SANAT DÜNYAMIZDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde değerli kültür sanat ve gazeteci arkadaşlarımız ile belgesel tadında canlı söyleşiler yapmaya devam ediyoruz. Yazar, sanatçı, söz yazarı ve besteci Nedret Demir ile ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz:
https://www.gebzegazetesi.com/
CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/915111556604764
GEBZE GAZETESİ HABER METNİ
İsmail Kahraman ve Nedret Demir'den Sanat Dünyamızda Devri Alem Programı
Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman ve TGRT'nin Devri Alem belgesel program yönetmeni olan İsmail Kahraman ile şair, yazar ve besteci Nedret Demir, bir araya gelerek Sanat Dünyamızda Devri Alem programını hazırlayıp sundular. Program, www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com üzerinden canlı olarak yayınlandı ve sanatseverlerle buluştu. Programda, sanat dünyasının derinliklerine bir yolculuk yapıldı ve önemli bilgiler paylaşıldı. İsmail Kahraman'ın belgeselcilik tecrübesi ve Nedret Demir'in şiir, yazı ve müzik alanındaki uzmanlığı, programı izleyiciler için eşsiz bir deneyim haline getirdi. Sanatın farklı alanlarına dair derinlemesine analizlerin yanı sıra, şair Nedret Demir'in kendi eserlerinden örnekler de programa renk kattı.
CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/349420714664858
SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMIM
https://www.facebook.com/
TARİHÇİ YAZAR RECEP KANKAL İLE CANLI YAYINLI KÜLTÜR YOLCULUĞU
Tarihçi Yazar Recep Kankal ile canlı yayın da kültür yolculuğa çıkıp tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık
Gebze gazetesinde yayınlanan haberimiz
https://www.gebzegazetesi.com/
Tarihçi yazar Recep Kankal ve şehir tarihinin derinliklerine dair heyecan verici bir söyleşi için www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'un canlı yayınına konuk oldu! Gebze Gazetesi kurucusu ve TGRT Belgesel'de Devri Alem Belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ile gerçekleşen bu etkileyici söyleşi, tarih meraklılarını büyülü bir yolculuğa çıkardı.Canlı Yayını izlemek için TIKLAYINIZhttps://www.
ŞİİR VE DESTAN TADINDA DEVRİ ALEM
Şair ve Destancı. Çocukluk arkadaşım Süleyman Usta ile www.iktav.com Kütüphanemizi ziyaret edip www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'un ortak canlı yayınında şiir tadında Söyleştik. Kültür, sanat ve belgesel sinema üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleşti. İzleyiciler, bu değerli etkinliği kaçırmamak için söyleşinin kaydını izleyebilirler.
İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1093334185051909
ŞAİR VE DESTAN YAZAN ARKADAŞIM SÜLEYMAN USTANIN. KALEMİNDEN www.ismailkahraman.net
İSMAİL KAHRAMAN
Belgesel tadında bir şiir yazsak
Ancak İsmail Kahramana yazılır
Devri alem edip dünyayı gezsek
Devri Alem İsmail Bey'e yazılır
Espiye ilçesi Dikmen köyünden
Küçükken çok içti Yayla suyundan
Taviz vermez güzel ahlak huyundan
Azimlidir çalışkandır İsmail Kahraman
Kocaeli Gebze'de ikamet eder
İlim irfan ehlidir okumayı çok sever
kütüphanesi var gelin okuyun der
Devri alem seyredelim İsmail Beyle
Halkın Can damarı halkın sesidir
Vatan sevgisini imandan bilir
Anadolum Türkiyem tek adresidir
Kuranın emrinde İsmail Kahraman
Süleyman sizlere tarif eyledi
Milli eğitimde maarif eyledi
Ömür boyu sağlık sıhhat diledi
İyi ki varsın diyorum İsmail Kahraman
Süleyman USTA ESPİYE GİRESUN
Değerli arkadaşım Süleyman Usta ve birlikte İKTAV Kütüphanemizi ziyaret eden değerli arkadaşlarına teşekkür ederiz