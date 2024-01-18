KUZEY AFRİKA'DAN ORTA AFRİKA'YA BELGESEL VE GAZETECİLİK HATIRALARIM





Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımız yarım asır geride kalıyor. Adeta zamanla yarışarak dünyanın dört bir tarafında çektiğimiz belgeseller halen birçok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımız yarım asır geride kalıyor. Adeta zamanla yarışarak dünyanın dört bir tarafında çektiğimiz belgeseller halen birçok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor.

Güncel siyasi konular yazmak yerine, yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarımı sizlerle paylaşarak geleceğe bilgi ve belge bırakmak istiyorum.

Yarım asır içinde birçok şey değişti. İlim, bilim ve teknoloji kendini yeniledi. Buna rağmen 25 yıl önce dünyanın birçok ülkesinde çektiğimiz tarih ve kültür belgeseller halen güncel halde, zamana yenilmeden yayınlanıyor.

Bu makalede sizlere TGRT Belgesel TV'de bir gün ara ile yayınlanan devri alem belgesel tv programında Kuzey Afrika’dan Orta Afrika’ya belgesel tadında devri alem yaparak Tunus ve Burkina Faso ile ilgili yıllar önce çektiğimiz. belgeseller yayınlandı.

Afrika ile ilgili çok sayıda makale haber yazıp belgeseller çektiğim bugüne kadar Kuzey Afrika’dan Orta Afrika’ya, Doğu Afrika’dan Afrika’ya iki ayrı kitap hazırladım. Bu kitaplarınızı diğer kitaplarımız gibi

web sayfamızda okurlarımız ve araştırmacılarla paylaşmaktayız.

Afrika kitaplarımızın linkini bir kez daha bu makalemizde, Belgeselcinin not defteri köşedinde paylaşıyoruz.

Kültür ve Medeniyet Tarihimizde DOĞU AFRİKA

ismailkahraman.net/?p=201



Doğu Afrika’dan Kuzey Afrika’ya Devri Alem

http://www.ismailkahraman.net/?p=314

TGRT'DE TUNUS BELGESELİMİZ YAYINLANDI

An itibari ile 17 Ocak 2024 TGRT Belgesel TV'de yayınlanan Devri Alem belgesel programımızda 9 Nisan 2010'de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti olarak hazırladığımız TUNUS TARİHİ BELGESELİMİZİN 2. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR.

Usta yönetmen George Lucas’ın yazıp yönettiği Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut filminin bazı çekimleri Tunus'ta çekilmiştir. Bizde bu mekanları ziyaret ettik.

TGRT'DE BURKİNA FASO BELGESELİMİZ YAYINLANDI

An itibari ile 16 Ocak 2024 TGRT Belgesel TV'de yayınlanan Devri Alem belgesel programımızda 2012'de İli

im Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti olarak hazırladığımız B

URKİNA FASO

YAYINLANIYOR



13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve







da Belgeselcinin Not Defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

TUNUS'DAN BURKİNA FASO'YA BÜYÜK SAHRA ÇÖLÜ

"Sahra" kelimesi Arapça'da "Çöl" demektir. Ancak özel bir ada dönüşmüş durumdadır.

2,5 milyon yaşındadır. Yüzölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır.

Erg adı da verilen kum çölü, genel kanının tersine bütün çölün yalnızca beşte birini kaplar. Onun dışında kalan yerler kaya ve molozlardan oluşur. Sahra'da Tibesti ve Ahaggar gibi, yükseklikleri 3.265 m'yi bulan dağlar da vardır. Buraları görece daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli yerlerdir. Buna karşılık Sahra'nın bazı yerlerine arka arkaya 10 yıl yağmur düşmediği olur. Yağışlar, mineralleri yıkayıp götürmediği ve bitkiler onları tüketmemiş olduğu için, çölün zemini mineral besinler açısından çok zengindir. Bunun için, uzun süreli kuraklığı atlatmayı beceren tohum taneleri kısa ve güçlü sağanaklar biçiminde yağan ilk yağmurlarda hemen kök salıp çiçek açar ve birkaç gün içinde olgunlaşır. Mineral bakımında zengin bu tabaka rüzgarlarla dünyanın dört bir yanına dağılarak buradaki toprakları da zenginleştirir. Örneğin aslında toprağı mineral bakımında çok fakir olan Amazon bölgesi bu mineral takviyesi ile bitkiler için gerekli besini sağlar.

Sahra'nın batı kıyılarının iklimi iç kesimlerinden farklıdır. Bu sahalar nemli tropikal hava kütlesinin etkisi altındadır. Sahra çölünün batı kıyısının yıllık sıcaklık ortalaması 18 °C olup iç kesimlerden 5 °C daha düşüktür. Yine bu sahalarda karalardan denize doğru esen rüzgarlar ile üstte bulunan su kütlesi akıntılarla uzaklaşır ve altta bulunan soğuk su yüzeye çıkar. Ekvatora doğru yönelen bu soğuk su akımına humboldt ve benguela soğuk su akıntısı denir. İşte bu soğuk su akıntısı bir taraftan söz konusu bölgelerde sislerin oluşumunu sağlarken diğer taraftan havanın serinlemesine yardımcı olur.

Sahra Çölü'nde ilk kez 18 Şubat 1979 tarihinde kar yağmıştır.

Sayılan ülkelerin tamamı Sahra'da yer almaktadır: Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Fas, Moritanya, Mali, Nijer,Sudan, Tunus, Batı Sahra