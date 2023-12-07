Kuzey Metro Hattında Devir Protokolü İmzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kentin kuzeyinde yapılacak metro hattına yönelik geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeli haberin ardından yeni gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında projeye yönelik devir protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde her iki kurumun yetki ve çalışma alanları belirlendi. Büyükşehir'in altyapı ve gerekli durumlarda kamulaştırma desteği vereceği Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama projesinde üst yapıdaki imalatları Bakanlık gerçekleştirecek. Protokolün imzalanmasının ardından bakanlığın süreci başlatması bekleniyor.

Başkan Büyükakın müjdeyi vermişti

Başkan Büyükakın’ın "Şehrimiz için inanılmaz bir fırsat" değerlendirmesinde bulunduğu Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı, 17 Ekim tarih ve 32342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/7724 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yatırım programına alınmıştı. Kentte heyecanla karşılanan bu haber sonrasında gelişmeyi yorumlayan Başkan Büyükakın, "Şehrimiz güne bir müjdeyle uyandı. Kuzey Metro hattı için Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Şehrimize hayırlı olsun" yorumunu yapmıştı.

Çalışma alanları belirlendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yatırım programına alınan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında 16 Ekim tarihli resmi yazı ile devir protokolü imzalandı. Bu protokolle işin projelendirilmesinden başlayarak işletmeye açılıp hizmet verebilir hale gelmesine kadar olan süreçte her iki kurumun yetki ve sorumluluklarıyla çalışma alanları belirlendi. Buna göre süreç boyunca gerekli etüt-proje işleri, inşaat, elektromekanik sistem imalatları, altyapı deplaseleri, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ile araç alım işleri Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olacak. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. Aşamasının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne mülkiyetin devri yapılacak.

Büyükşehir altyapı desteği verecek

Proje sürecinde büyükşehir belediyesi altyapı deplaselerine destek verecek, şantiye kurulumu, istasyon ve trafo merkezi gibi alanlardaki çalışmalar, hafriyat döküm sahalarının kullanımı gibi işlerde bakanlığa kolaylık sağlayacak, projenin test ve devreye alma sürecinde ise ihtiyaç duyulacak hat kesimleri ve teknik personel bulundurma gibi durumlarda destek verecek. Aynı zamanda kamulaştırma ihtiyacı olması durumunda kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilip tüm alanlar imalata uygun şekilde Bakanlığa teslim edilecek.

Kentin cazibe merkezi olacak

Başkan Büyükakın’ın, "Bu çalışma şehrimizin toplu taşıması açısından kritik bir çalışma. Genel sekreterliğim döneminden bu yana üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kararnamesi imzalandı. Şehrimize hayırlı olsun" sözleriyle yorumladığı proje iki etap ve toplamda 35 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin 2. aşamasında hattın son noktası Cengiz Topel Havaalanı olarak belirlendi. Büyükşehir'in havaalanının yanında inşa edeceği 60 bin metrekare kapalı alana sahip EXPO merkeziyle beraber bölgeye ulaşımda aksaklık yaşanmayacak. Bölge aynı zamanda Güney Marmara Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve metronun kesiştiği bir noktada olacak. Böylece Kocaeli yeni cazibe merkezi daha kazanacak.

18 istasyon günlük 300 bin yolcu

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattının 1. Aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması düşünülüyor. Toplamda 1.8 milyar dolarlık bir yatırım olacağı tahmin ediliyor. Metro hattı ve metro araçları için ayrı ihale yapılacak. Projeyle Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.





İHA