MİLLET MECLİSİ'NDE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR ZİYARETİNDEN NOTLAR

ANKARA'YA GİTTİĞİM HER FIRSATTA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE GİDER, MİLLETVEKİLLERİNİ ZİYARET EDER, TBMM'NİN BASIN YAYIN

TARİH VE KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIKLARINI ZİYARET EDERİM.





29 ŞUBAT GÜNÜ TBMM'DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİM TARİH VE KÜLTÜR ZİYARETLERİNİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM.

HARŞİT ZAFERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE GİRESUN MİLLETVEKİLİ PROF. DR. NAZIM ELMAS VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE HARŞİT SAVUNMASI VAKFI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI BİR ÖNCEKİ DÖNEM ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÖZKAYA BEYLER İLE HARŞİT ZAFERİNİN TÜRKİYE GÜNDEMİNE GETİRİLMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDUK.



HER İKİ DEĞERLİ DOST VE VEFALI ARKADAŞIMA İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİKLERİNDEN DOLAYI BELGESEL TADINDA TEŞEKKÜR EDERİM.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

TBMM BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANILIĞI ZİYARETİM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANI SAYGIDEĞER VEFALI ARKADAŞIM YAHYA COŞKUN BEYİ TBMM KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI DEĞERLİ KÜLTÜR İNSANI ARİF ŞAYIK BEY İLE MAKAMINDA ZİYARET EDEREK BASIN YAYIN VE MÜZECİLİK TARİHİ ÜZERİNE BELGESEL TADINDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİP GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ'NİN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDUK

LİSE YILLARINDAN TANIDIĞIM VEFALI İNSAN YAHYA COŞKUN BEY'E MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI BELGESEL TADINDA TEŞEKKÜR EDERİM.



TBMM KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ZİYARETİM

MECLİS KÜTÜPHANESİNE KİTAPLARIMIZ VE

BELGESEL ARŞİVİMİZİN BİR KOPYASINI BAĞIŞLAMAK İÇİN TBMM KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ARIF ŞAYIK BRY İLE GÖRÜŞME YAPTIK NAZİK MİSAFİRPERVERLİKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜTÜPHANE VE ARŞİV DAİRE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİM. BAŞKAN VE EKİBİNE MİSAFİR PERVERLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

DAİRE BAŞKANI ARIF ŞAYIK ARŞİVLER MÜDÜRÜ AZMİ GÜLER BEYLERDEN TBMM KÜTÜPHANESİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALDIM.



TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ BAŞKANI ALİ FUAT BEY İLE İLE ÖZEL KÜTÜPHANELERİ KONUŞTUK.

ANKARA'DA BUGÜN KİTAP KÜTÜPHANE VE ARŞİVCİLİK ÜZERİNE ÇOK YARARLI GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDUK.

Ankara'da Büyük millet meclisinde bugün tarihi binayı gezerken heyecanlandım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi; kuruluş tarihi 1908'e dayanan bir parlamento kütüphanesidir. 21 Aralık 1960 tarihinden beri şu anki binasında hizmet vermektedir.

TBMM arşivinin temeli sayılabilecek yasal düzenleme 5 Kasım 1916'da kabul edildi. TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasından üç gün sonra güncellenerek, kurulması yeniden kabul edilen birim, güncel adını 2011 yılında TBMM Kütüphanesi ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı olarak aldı.

Koleksiyonunda 340 bin 734 kitap, 60 bin 997 cilt dergi, 30 bin 62 cilt gazete bulunan TBMM Kütüphanesi, son 5 yılda 36 bin 230 yeni eserle zenginleşti.



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Koleksiyon

Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 450.000 eser bulunmaktadır. 24.07.2023 tarihi itibarıyla kütüphane kataloğunda bulunan eser künye sayısı 257.619'dur.

Yazma eserler

TBMM Kütüphanesinde 112 adet yazma eser bulunmaktadır. Bunlardan en ilgi çekenler arasında Krasnoyarsk tutsaklar kampında 1915-1918 yılları arasında tek çizgili deftere yazılmış Vaveyla. adlı gazete ve Buhara Halk Şurası Cumhuriyeti tarafından TBMM Kütüphanesine hediye edilen Kur'anı Kerim bulunmaktadır.

Açık erişim sistemi

TBMM Kütüphanesi kurumsal politikası doğrultusunda uygun gördüğü eserleri TBMM Açık Erişim Sistemi11 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. aracılığı ile tüm kullanıcılarına sunmaktadır. Açık erişim sistemi içerisinde siyasi parti yayınları, kurumsal yayınlar, Osmanlıca yazılmış nadir eserler, çeşitli araştırma raporları vb. eserler bulunmaktadır.

Veritabanları

TBMM Kütüphanesi okuyucuları için tasarlanmış ve kütüphane kaynaklarını baz alan kurum içi kullanıma uygun bilgi sistemlerine sahiptir.

Gazete Dokümantasyon veritabanı

TBMM Kütüphanesi 1997 - 2014 arasını kapsayan tam metin ve konu başlığı yönelimli olarak düzenlenmiş bir gazete veritabanına sahiptir. Bu veritabanı sadece kütüphane içerisinde hizmet vermektedir.

Dergi Dokümantasyon veritabanı

TBMM Kütüphanesi abone olduğu yerel dergilerin makalelerini konu, yazar vb. ipuçlarından tarayabilecek kendi ürünü olan bir dergi veritabanına sahiptir. Bu veritabanı sadece kütüphane içerisinde hizmet vermektedir.

Bina

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, daha önceki iki meclis binasından farklı olarak, başlangıç aşamasında parlamento binası olarak planlanmış; bu planlama çerçevesinde Kütüphane için de özel bir hizmet alanı olarak bugün kütüphanenin hizmet verdiği alan düşünülmüştür.

2.550 m² kullanım alanında hizmet vermekte olan Kütüphane, son derece yerinde bir karar sonucu olarak, Meclis ana binasında parlamenterlere en yakın konumda bulunmaktadır.

Kütüphane girişinin hemen sağında ve solunda, Parlamento üyelerinin faydalanması için yerli ve yabancı gazetelerin ve dergilerin sunulduğu okuma salonları yer almaktadır. Giriş koridorunun devamında, yönetici odaları ve çalışma ofisleriyle, ödünç verme ve fotokopi birimleri yer almakta, koridorun sonunda ise, Büyük Okuma Salonu bulunmaktadır.

Büyük Okuma Salonu’nda, bilgiyi bünyesinde bulunduran danışma / referans kaynakları hizmete sunulurken, kütüphane koleksiyonunun büyük bölümünü oluşturan diğer kitaplar ile gazete ve dergilerin eski sayıları salonun altında yer alan dört katlı depoda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanenin giriş katında ve bir alt katında hizmet veren teknik hizmet ofislerinin yanı sıra, Halkla İlişkiler Binasının hemen yanında yer alan bir okuma salonu da özellikle milletvekili danışmanlarına hizmet vermektedir.



(Kaynak Wikipedia)

SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMIM