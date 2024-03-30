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Miniklerin Kıyasıya Mücadelesinde Şampiyon Belli Oldu

Körfez'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda kıyasıya geçen mücadelede kazanan okul belli oldu.

Miniklerin Kıyasıya Mücadelesinde Şampiyon Belli Oldu

30 Mart 2024 Cumartesi 10:39

  Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası 5 ve 6. Sınıf Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası" sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çekişmeli ve heyecanlı geçen turnuvanın final maçı Körfez İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplamda 120 öğrenci ve 8 okul takımının katılımıyla turnuvanın şampiyonluk maçı yapıldı. 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı voleybol turnuvasının finalinde Emlak Konut Ortaokulu’nu yenen Uluğbey Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuva da başarı gösteren takımların kupa ve madalyalarını veren Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, "Başarılarınız daim olsun, bundan sonra da sporu hayatınızdan hiç çıkarmayın. Körfez ilçemiz Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün önderliğinde adeta spor ve sporcu şehri oldu. Açtığımız spor tesisleri ile her mahallede gençlerimiz spor yapma imkanına kavuştu. Bundan sonra da bu tür tesisleşme ve yatırımlar ilçemizde artarak devam edecek" dedi. 




İHA
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