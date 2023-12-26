OSBÜK ile TEPAV arasında toplantı

Özellikle yeşil dönüşüm sürecinde OSBÜK ile OSB Müdürlüklerinin aktif rol almasının görüşüldüğü toplantıda, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeleri, TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak ile bir araya geldi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM MUTLAKA OSB’LERDE OLMALI

Toplantıda OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz, yeşil dönüşümün Türk sanayi yapısına uygun şekilde organize edilmesi gerektiğini anlatarak, “Dönüşüm mutlaka OSB’lerde olmalı” dedi. Türkyılmaz, bu konuda teşvik mekanizmalarının da önemli olduğuna dikkati çekti. Güven Sak ise, Türkiye’nin OSB’ler sayesinde sanayi ülkesi haline geldiğini, yeşil ve dijital dönüşümün de Türk sanayisini yeni bir aşamaya getirdiğini söyledi. Sak konuşmasında ayrıca OSB’lerin yeşil dönüşüm merkezine dönüşmesi, firmaların OSB’lerde kapasite ve ucuz finansman ile dönüşümünün sağlanması ve OSB’lerin yerel adil geçiş stratejilerinin tasarımına hazırlanması konularını değerlendirdi.Toplantının devamında Komisyon Üyeleri, OSB’lerdeki çalışmalardan örnek vererek, OSB’lerin kamusal yetkileri başta olmak üzere enerji, atık yönetimi, mevzuat ve veri temini gibi farklı konularda görüşlerini aktardı.





TOBB ETÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ZİYARET EDİLDİ

Toplantı öncesinde OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeleri, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisini ziyaret etti. TOBB ETÜ’nün AR-GE merkezi şeklinde çalışan merkezin Laboratuvar Hizmetleri Birimi ve Teknoloji Merkezi Müdürü Yücel Sabit Helimoğlu, Süperiletken Elektroniği Laboratuvarı ile TOBB ETÜ HİDRO İleri İmalat Laboratuvarı’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.